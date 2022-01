Korea Północna pierwszy raz od lat wystrzeliła rakietę o takim zasięgu. Może lecieć tysiące kilometrów

Zobacz wideo Dopłacimy do spółek górniczych 31 mld zł. Bilewska: Wszyscy na tym stracimy

Media rządowe Pjongjangu poinformował, że Hwasong-12 wystrzelono w niedzielę w celu "zweryfikowania precyzji" - podaje serwis nknews.org.

To pierwszy test pocisku o takim zasięgu od 2017 roku. Hwasong-12 to pocisk balistyczny średniego zasięgu. To mniej, niż pociski międzykontynentalne. Jednak jego szacowany zasięg to od 3700 do nawet ok. 6000 km, zależnie od wagi ładunku. To oznacza, że teoretycznie mógłby dosięgnąć Australii czy Alaski.

Reuters przypomina, że w 2017 roku w czasie eskalacji napięcia z USA Korea Północna groziła, że ostrzela tymi pociskami Guam (amerykańskie terytorium zależne na Pacyfiku).

"Weryfikacja systemu"

Północnokoreańskie media poinformowały, że celem testu było sprawdzenie produkowanych obecnie pocisków oraz weryfikacja precyzji całego systemu.

Cytowani przez nknews.org eksperci oceniają to jako rutynowy test związany z produkcją nowych rakiet. Testu nie obserwował Kim Dzong Un i nie pokazał on żadnych nowych zdolności wojskowych. Nie łamie on też moratorium, które ogłosił Kim Dzong Un w 2018 roku na testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych i broi atomowej.

Według sił zbrojnych Korei Południowej rakieta przeleciała dystans 800 km i wzniosła się na wysokość 2000 km. Jej lot trwał około 30 minut. Władze kraju potępiły test i określiły go jako eskalację w relacjach Północy z Południem. Wystrzelenie pocisku skrytykowały także Stany Zjednoczone.

Był to już siódmy test broni, który Korea Północna przeprowadziła od 5 stycznia. Testowano m.in. rakiety określane jako "naddźwiękowej", pociski krótkiego zasięgu oraz pociski manewrujące.