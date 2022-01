Jak podaje "The Daily Mirror", gdy trzyletnia dziewczynka wpadła do wybiegu dla niedźwiedzi, świadkowie z przerażeniem patrzyli na to, jak zachowa się zwierzę. Na szczęście niedźwiedź tylko obwąchał małą dziewczynkę i odszedł.

ZOO w Uzbekistanie. Matka zepchnęła trzyletnią córkę do wybiegu dla niedźwiedzi

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 28 stycznia w zoo w Taszkencie, czyli w stolicy Uzbekistanu. Matka, która przyszła do zoo wraz ze swoją trzyletnią córką, w pewnym momencie wrzuciła dziecko na wybieg kaukaskiego niedźwiedzia brunatnego. Świadkowie, którzy próbowali powstrzymać kobietę - niestety bez powodzenia, z przerażeniem patrzyli na to, co stanie się z dzieckiem.

Na szczęście niedźwiedź Zuzu podszedł do dziecka i obwąchał je, nie robiąc mu krzywdy. Następnie szybko został zwabiony do wewnętrznej części klatki, aby pracownicy zoo mogli wydostać z wybiegu dziecko.

Pakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Dziecko zostało wrzucone do wybiegu dla niedźwiedzi. Pracownicy zoo: Mogłoby dojść do tragedii

Jak podaje "The Sun", dziecko trafiło do szpitala z otwartą raną na głowie i skaleczeniami, które powstały w wyniku wypadku z około pięciu metrów. Dziewczynka doznała również lekkiego szoku. Badania wykonane przez lekarzy wykazały, że dziecko ma wstrząs mózgu, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzylatka zostanie na razie pod obserwacją lekarzy.

Jak wynika z informacji "The Sun", policja wszczęła wobec matki postępowanie ws. usiłowania zabójstwa. Teraz grozi jej 15 lat więzienia.

