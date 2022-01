Włochy. Parlamentarzyści w końcu się dogadali. Sergio Mattarella prezydentem

Siedem wcześniejszych głosowań zakończyło się fiaskiem. Wygrać wybory mógł wyłącznie kandydat wspierany przez centrolewicę i centroprawicę. Ale ugrupowania nie potrafiły się porozumieć.

W efekcie w sobotę delegacja parlamentarna udała się do pałacu prezydenckiego z prośbą, by Sergio Mattarella zmienił zdanie i zaakceptował wybór na kolejną 7-letnią kadencję. Apelował o to również premier Mario Draghi.

Prezydent Mattarella, który w Sylwestra wygłosił pożegnalne przemówienie do narodu, wyraził zgodę pod warunkiem, że parlamentarzyści zapewnią stabilność obecnemu rządowi.

Włochy. Problemy w wyborem prezydenta

Włoskie media oceniają, że powtórny wybór Mattarelli był dobrą decyzją, ale wymusiła ją słabość i niezdolność do kompromisu włoskiej klasy politycznej.

Parlamentarzyści z wyborem prezydenta Włoch mieli problem także 9 lat temu. Z powodu politycznego pata, politycy poprosili wtedy 88-letniego prezydenta Giorgio Napolitano, by przedłużył urzędowanie choćby na część drugiej kadencji. Napolitano zgodził się, ale ustąpił po dwóch latach. Wtedy zastąpił go Sergio Mattarella.