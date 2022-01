Przegrupowanie sił NATO. Francja chce wysłać do Rumunii kilkuset żołnierzy

Ministerka obrony Francji Florence Parly przypomniała w sobotnim wywiadzie dla jednej z rozgłośni radiowych, że prezydent Emmanuel Macron ostatnio wyraził gotowość do "większego zaangażowania się w nowe misje NATO, w szczególności w Rumunii". Poinformowała, że w czwartek była z wizytą w tym kraju i przeprowadziła odpowiednie rozmowy.

Florence Parly powiedziała, że Rumunia jest położona w strefie zagrożenia i musi uzyskać wsparcie. "W Europie Wschodniej sytuacja bezpieczeństwa jest niepokojąca. Francja stoi u boku Rumunii. Jak wskazał prezydent Macron, jesteśmy gotowi do wzmocnienia naszej obecności w Rumunii w ramach misji NATO" - napisała 27 stycznia na Twitterze.

Rosja rozmieściła ponad 100 tysięcy żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego wzdłuż granicy z Ukrainą, co budzi obawy, że są to przygotowania do agresji na ten kraj.

Rosja organizuje pomoc medyczną przy granicy z Ukrainą

Tymczasem jak informują rosyjskie media niezależne, Rosja organizuje doraźną pomoc medyczną w regionach graniczących z Ukrainą. Wcześniej rosyjski portal analityczny Conflict Intelligence Team podawał, że Moskwa skoncentrowała wokół ukraińskich granic ponad 100 tysięcy żołnierzy. Państwa NATO ostrzegły, że w przypadku agresji na Ukrainę nałożą na Rosję dotkliwe sankcje.

Portal Meduza, powołując się na doniesienia agencji Reuters, napisał, że Rosja gromadzi krew w ośrodkach medycznych, w pobliżu granicy z Ukrainą. Według Meduzy, na tej podstawie można ocenić na jakim etapie znajdują się przygotowania do ewentualnego konfliktu zbrojnego.

Rosyjski serwis internetowy powołując się na informacje The Wall Street Journal zwrócił również uwagę, że w pobliże granicy zostały przerzucone wojskowe oddziały medyczne. Według analityków z Conflict Intelligence Team, rosyjskie oddziały są rozlokowywane w przygranicznych obwodach, między innymi: rostowskim, woroneskim i brianńskim. Moskwa wysłała także swoich żołnierzy na Białoruś, gdzie za dwa tygodnie mają się rozpocząć wspólne ćwiczenia pod kryptonimem "Związkowa Stanowczość - 2022". Część jednostek będzie operować w pobliżu granic Polski, Litwy i Ukrainy.

Rosyjscy komentatorzy niezależni zwracają uwagę, że choć Rosja domaga się od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa, to sama eskaluje napięcie.