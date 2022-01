Chiny. MSZ apeluje o zachowanie spokoju i powstrzymanie się od eskalacji napięć związanych z Ukrainą

Chińskie MSZ poinformowało, że tematem rozmów telefonicznych chińskiego szefa dyplomacji z amerykańskim sekretarzem stanu były napięcia związane z sytuacją na Ukrainie. Chiński minister MSZ Chin Wang Yi apelował o zachowanie spokoju. Poinformował, że Antony Blinken wspiera ideę deeskalacji i podejmowania działań dyplomatycznych w celu zażegnania konfliktu.

Światowe bezpieczeństwo i gospodarka

Prezydent Chin apeluje do Putina, by nie atakował Ukrainy podczas igrzysk

W trakcie rozmowy telefonicznej poruszono również temat ewentualnego wpływu konfliktu na światowe bezpieczeństwo i gospodarkę. Wang Yi miał powiedzieć, że wzmacnianie bezpieczeństwa jednego kraju nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa drugiego, co jest odczytywane jako komentarz dotyczący obaw Rosji o dalsza ekspansję NATO na Wschód.

"WSJ" ujawnia, co Amerykanie zaproponowali Rosjanom. Polski wątek

Chiny już wcześniej zaapelowały o powrót do realizacji tzw. porozumień mińskich, co zdaniem Pekinu doprowadzi do deeskalacji sytuacji wokół Ukrainy.

