Tonga. Silne trzęsienie ziemi. Brak doniesień o tsunami

W czwartek ok godziny 19:40 doszło do trzęsienia ziemi na wyspach Tonga. Trzęsienie miało siłę 6,2 w skali Richtera (duże wstrząsy, powodują znaczne zniszczenia). Do wstrząsów doszło 219 km w kierunku północnego-zachodu od miasta Pangai na głębokości 14.5 km.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Tonga. Silne trzęsienie ziemi

Wybuch wulkanu na Oceanie Spokojnym. Eksplozję słyszano 2000 km dalej

W sobotę 15 stycznia doszło do erupcji wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Fala uderzeniowa spowodowała szereg powodzi i doprowadziła do powstania Tsunami, w którym ucierpiało blisko 80 tys. osób.

Tonga to państwo leżące w Polinezji na południowym Pacyfiku, na archipelagu o tej samej nazwie. Czwartkowe trzęsienie ziemi jest najprawdopodobniej konsekwencją wcześniejszego wybuchu wulkanu. Po trzęsieniu ziemi nie wystąpiło tsunami.

Pomoc humanitarna dla mieszkańców wysp

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) poinformowała w środę, że pomoc humanitarna może już docierać do mieszkańców wysp.

''Lokalne zespoły humanitarne pilnie dostarczają zaopatrzenie społecznościom w całym Tonga, mocno dotkniętym erupcją wulkanu i tsunami, które zniszczyło setki domów i pozostawiło tysiące bez bezpiecznej wody pitnej. Przedmioty pomocy humanitarnej są rozładowywane po tym, jak lotnisko zostało oczyszczone z popiołu, dzięki czemu samoloty mogą bezpiecznie lądować. Personel i wolontariusze Tonga Czerwonego Krzyża pomagają ludziom od momentu wybuchu alarmu tsunami i zwiększają dostawy wody pitnej, tymczasowe schronienia i inne krytyczne środki pomocy na wielu wyspach kraju'' - podaje ifrc.org

Chociaż szkody na niektórych wyspach są naprawdę niszczące, pokrzepiający jest widok Czerwonego Krzyża i rządów z całego świata, które zapewniają pomoc ciężko dotkniętym ludziom z Tonga, zapewniając bardzo potrzebne usługi i pomoc - powiedziała Katie Greenwood, szefowa delegacji IFRC na Pacyfiku.