9 sierpnia 2021 roku 38-letnia Virginia Giuffre złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew przeciwko księciu Andrzejowi. Kobieta przekonuje, że była napastowana seksualnie przez księcia w 2001 roku - miała wtedy 17 lat. Do molestowania dziewczyny miało dochodzić w Londynie, Nowym Jorku i na prywatnej wyspie (w grupie Wysp Dziewiczych) nieżyjącego amerykańskiego finansisty i pedofila Jeffreya Epsteina.

Książę Andrzej zaprzecza, że wykorzystywał seksualnie Virginię Giuffre

Książę Andrzej zaprzeczył, że dopuścił się zarzucanych mu czynów i domaga się udziału ławy przysięgłych w procesie sądowym o wykorzystywanie seksualne Virginii Giuffre. Tak wynika z dokumentów, które prawnicy księcia złożyli w nowojorskim sądzie - przekazał "The Guardian". "Książę Andrzej niniejszym domaga się procesu przed ławą przysięgłych w sprawie wszystkich powództw podniesionych w skardze" - napisali prawnicy księcia. Oświadczenie zostało złożone w ramach trwającego postępowania przeciwko księciu Yorku.

W dokumencie złożonym w sądzie pojawiło się 12 argumentów, które miały przekonać sąd o tym, że pozew powinien zostać odrzucony. Wśród nich wymieniono m.in. to, że Giuffre jest rezydentką Australii, że od zdarzenia minęło wiele czasu oraz że zrezygnowała ona z prawa do złożenia pozwu po podpisaniu 13 lat temu ugody z Epsteinem, która to ugoda została ujawniona 3 stycznia. Dokument został opublikowany w ramach postępowania cywilnego, które Virginia wytoczyła przeciwko Andrzejowi. Mimo to sąd uznał, że brytyjski książę będzie musiał odpowiadać przed sądem.

Książę, aby pokryć koszty sądowe, planuje pilnie sprzedać domek w Szwajcarii - podał brytyjski tabloid "Daily Mirror". Zdaniem dziennika Elżbieta II nie zamierza wspomóc finansowo swojego syna.

Książę Andrzej stracił tytuł i stopnie wojskowe

Po 61 latach książę Andrzej stracił tytuł Jego Królewskiej Wysokości. Oznacza to, że został całkowicie usunięty z oficjalnego życia rodziny królewskiej. Książę stracił także stopnie wojskowe. Dodatkowo nie może już patronować organizacjom - dotąd patronatem objął ich aż 200.

Virginia Giuffre oskarża księcia Andrzeja. Apeluje też do Brytyjczyków

"Za zgodą królowej powiązania wojskowe i patronaty królewskie księcia Yorku zostały zwrócone królowej. Książę Yorku nie będzie podejmował żadnych obowiązków publicznych i broni tej sprawy [o napaść seksualną - red.] jako obywatel prywatny" - czytamy w oficjalnym komunikacie brytyjskiej rodziny królewskiej.

