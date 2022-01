Francja przyjęła zakaz stosowania terapii konwersyjnej u osób LGBT+. Prezydent Macron: Bądźmy dumni

Zobacz wideo Sejm chce kary 5 lat więzienia za edukację seksualną i propagowanie antykoncepcji

Nową ustawę zakazującą terapii konwersyjnej Francja przegłosowała we wtorek. Za próby zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej osób LGBT+ grozić będzie kara więzienia lub grzywny.

REKLAMA

Połowa Polaków za małżeństwami dla tęczowych rodzin. Przełomowe badania

Francja przegłosowała zakaz stosowania terapii konwersyjnej u osób LGBT+

25 stycznia wieczorem Zgromadzenie Narodowe jednogłośnie zatwierdziło nową ustawę, głosując 142:0 - podaje agencja Associated Press. Za stosowanie terapii konwersyjnej, która jest pseudoterapią siejącą spustoszenie w psychice osób, które są jej poddane, przewidziano sankcje karne: do dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 30 tys. euro (ok. 137 tys. zł). Jednak w przypadku poddawania tym metodom osób nieletnich lub innych osób szczególnie wrażliwych, kara może wzrosnąć do trzech lat więzienia oraz 45 tys. euro (ok. 206 tys. zł).

Ustawa daje także możliwość wnoszenia pozwów cywilnych w imieniu ofiar, co ma pomóc osobom, które się wahają lub nie są w stanie samodzielnie powiadomić policji.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Chile. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły adoptować dzieci

Terapia konwersyjna zakazana we Francji. Macron: Bądźmy dumni. Na te niegodne praktyki nie ma miejsca

Terapia konwersyjna, zwana też terapią reparatywną, to pseudonaukowa praktyka polegająca na próbach zmiany orientacji seksualnej lub stłumienie tożsamości płciowej osób LGBT+. Wykorzystuje się w niej między innymi sesje grupowe, modlitwę, zastrzyki, elektrowstrząsy, lobotomię, warunkowanie behawioralne (poprzez wprowadzenie skojarzeń między bodźcami stymulującymi seksualnie a bólem lub wymiotami). Elisabeth Moreno, ministerka ds. równości i różnorodności we francuskim rządzie, podkreśliła, że ich stosowanie "bardzo często pozostawia trwałe ślady na ciałach i w umysłach".

Ustawa wejdzie w życie w ciągu najbliższych 14 dni wraz z podpisaniem jej przez prezydenta Emmanuela Macrona. "Ustawa zakazująca terapii konwersyjnej została przyjęta jednogłośnie! Bądźmy dumni, na te niegodne praktyki nie ma miejsca w Republice. Ponieważ bycie sobą nie jest przestępstwem, ponieważ nie ma nic do wyleczenia" - napisał prezydent Francji w mediach społecznościowych.

***

Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami.