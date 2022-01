Kora Północna przeprowadziła szósty w tym roku test rakietowy. "Godne ubolewania"

Zobacz wideo Korea Północna nadal posiada co najmniej 13 baz nuklearnych

Jak poinformowała agencja Kyodo za południowokoreańskim wojskiem, w czwartek 27 stycznia koło godziny 8 Korea Północna wystrzeliła dwa pociski. Są to prawdopodobnie pociski batalistyczne krótkiego zasięgu, które zostały skierowane w stronę północno-wschodnią, w kierunku Morza Japońskiego. To już kolejne takie działanie.

REKLAMA

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski batalistyczne

Tym razem pociski osiągnęły wysokość ok. 20 km i przeleciały ok. 190 km. Według japońskiego rządu ładunki prawdopodobnie rozprysły się w morzu, nie otrzymano doniesień o uszkodzeniach w związku z ostrzałem. Premier Japonii Fumio Kishida nazwał te działania "godnymi ubolewania" i podkreślił, że są one sprzeczne z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, a Tokio złożyło w ich sprawie protest.

Korea Północna grozi próbami jądrowymi. To odpowiedź na "wrogą politykę" USA

Jak podaje Agencja Reutera, Korea Północna przekazała w tym miesiącu, że zamierza wzmocnić obronę przed Stanami Zjednoczonymi i rozważa wznowienie "wszelkich czasowo zawieszonych działań". Kraj broni testów rakietowych jako prawa do samoobrony. Rzecznik Departamentu Stanu USA potępił ataki, nazywając je naruszeniem wielu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także podkreślił, że są one zagrożeniem dla sąsiadów komunistycznej Północy oraz społeczności międzynarodowej. Jak przekazał, Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w podejście dyplomatyczne i wzywają do dialogu.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Korea Płn wystrzeliła "niezidentyfikowany pocisk". Pierwszy w tym roku

Kolejne testy rakietowe Korei Północnej

W ostatnim czasie południowokoreańskie wojsko przeprowadziło serię testów rakietowych - w tym roku to już szóste takie działanie. Pierwszy test miał miejsce 5 stycznia, gdy kraj wystrzelił "niezidentyfikowany pocisk", który po przeleceniu 500 km spadł do morza. We wtorek 25 stycznia także wystrzelone zostały dwa pociski manewrujące. - Reżim [Kim Dzong Una - red.] rozwija imponującą różnorodność broni ofensywnej pomimo ograniczonych zasobów i poważnych wyzwań ekonomicznych - powiedział cytowany przez Agencję Reutera profesor spraw międzynarodowych na Uniwersytecie Ewha w Seulu Leif-Eric Easley/

***

Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami.