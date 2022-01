USA. Szpital odmówił pacjentowi przeszczepu. Powodem miał być brak szczepienia przeciw COVID-19

DJ Ferguson to 31-latek, który ma problemy z sercem, objawiające się m.in. tym, że jego płuca zalewane są krwią oraz płynami. Mężczyzna potrzebuje przeszczepu serca, dlatego 26 listopada ubiegłego roku trafił do Brigham and Women's Hospital zlokalizowanego w Bostonie (USA).

USA. Szpital odmówił 31-latkowi przeszczepu. Rodzina twierdzi, że to przez brak szczepienia

Jak podaje BBC, ojciec 31-latek został skreślony z listy oczekujących na przeszczep ze względu na brak szczepienia przeciwko COVID-19. Dodał również, że jego syn nie zaszczepił się, gdyż szczepionka jest sprzeczna z jego "podstawowymi zasadami" - On w nią nie wierzy - tłumaczył mężczyzna. - To jest jego ciało i jego wybór - oświadczył.

Szpital skarży się na niedobór organów. Na przeszczep trzeba czekać ponad pięć lat

- Biorąc pod uwagę niedobór narządów, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że pacjent, który otrzyma przeszczepiony narząd, będzie miał największe szanse na przeżycie - poinformował w BBC rzecznik Brigham and Women's Hospital. Jak dodał, szczepionka przeciwko COVID-19 jest wymagana, by zwiększyć szanse na udaną operację oraz zoptymalizować szansę na przeżycie pacjenta po wykonanym przeszczepie.

- Narządów jest niewiele, nie zamierzamy rozdawać ich komuś, kto ma niewielkie szanse na życie, podczas gdy inni, którzy są zaszczepieni, mają większe szanse na przeżycie po operacji - powiedział CBS News dr Arthur Caplan, szef etyki medycznej w NYU Grossman School of Medicine. Zwrócił również uwagę, że dla pacjenta po przeszczepie, nawet zwyczajne przeziębienie może okazać się śmiertelne.

W opublikowanym przez szpital oświadczeniu poinformowano również o niedoborze organów. Wynika z niego, że większość ze 100 tysięcy osób oczekujących na listach na przeszczepy narządów, nie otrzyma go w ciągu pięciu najbliższych lat.

