Szef Pentagonu przyjął zaproszenie do Polski. Wcześniej rozmawiał z Mariuszem Błaszczakiem

"Kolejna rozmowa telefoniczna z Lloydem Austinem. Poruszyliśmy kwestie bezpieczeństwa w regionie, w szczególności na Ukrainie. Szef Pentagonu przyjął moje zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Rozmawialiśmy także na temat modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP" - napisał na Twitterze szef MON.

John Kibry w rozmowie z mediami powiedział, że prowadzone są dwustronne dyskusje z sojusznikami USA w NATO, ale nie podjęto dotąd żadnych decyzji. Zaznaczył, że rozmowy dotyczą "dodatkowych zdolności", jakie USA mogłyby wysłać na wschodnią flankę NATO.

Kirby podkreślił, że takie wzmocnienie obecności miałoby miejsce niezależnie od ewentualnej decyzji Sojuszu Północnoatlantyckiego, by aktywować Siły Odpowiedzi NATO. Dodał, że głównodowodzący siłami USA w Europie generał Ted Wolters może przesunąć część wojsk amerykańskich stacjonujących np. w Niemczech na wschód.

Pentagon: Siły USA w "najwyższej gotowości". Możliwość przerzutu wojsk w każdej chwili

Pentagon poinformował w poniedziałek o postawieniu w stan najwyższej gotowości bojowej ośmiu i pół tysiąca żołnierzy, tak, by byli gotowi do przerzutu do Europy w każdej chwili. Rzecznik Pentagonu John Kirby oświadczył, że siły te zostaną wysłane w momencie aktywacji przez NATO sił szybkiego reagowania.

Jens Stoltenberg przyznał, że NATO rozważa dalsze wzmocnienie obecności na wschodniej flance. - Może to obejmować rozmieszczenie dodatkowych grup bojowych NATO - powiedział sekretarz generalny NATO w czasie rozmowy z dziennikarzami w Brukseli. Kwatera Główna NATO poinformowała, że kraje członkowskie wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europy Wschodniej, wzmacniając odstraszanie i obronę w miarę, jak Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk na granicy z Ukrainą.

NATO wzywa Rosję do deeskalacji na Ukrainie i wznowienia dialogu

Sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do zmniejszenia napięcia na Ukrainie i wokół niej oraz wznowienia dialogu. Jens Stoltenberg poinformował o przekazaniu na piśmie odpowiedzi na żądania Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Sojusz odrzucił możliwość rezygnacji z dalszego rozszerzania na wschód i wycofania wojsk z Europy Środkowej.

Sekretarz generalny podkreślił, że sojusznicy w NATO są gotowi wysłuchać obaw Rosji, ale nie zrezygnują z pryncypiów. "Jesteśmy w krytycznym momencie dla europejskiego bezpieczeństwa" - mówił szef Sojuszu, komentując zwiększoną koncentrację rosyjskich wojsk. - Widzimy więcej żołnierzy nie tylko na Ukrainie i wokół niej, ale także na Białorusi, gdzie Rosja rozmieszcza tysiące żołnierzy gotowych do walki, setki samolotów czy systemów obrony powietrznej - powiedział Jens Stoltenberg.

USA odpowiada Rosji. Nie będzie zamknięcia otwartych drzwi NATO

Poinformował, że w reakcji na zagrożenie ze strony Rosji kilka tygodni temu została zwiększona gotowość Sił Szybkiego Reagowania Sojuszu. - NATO nie szuka konfrontacji, jest sojuszem obronnym. Są możliwe polityczne rozwiązania, ale przygotowujemy się na najgorsze - dodał szef Sojuszu podkreślając determinację NATO do obrony państw członkowskich.

Sojusz, w odpowiedzi na żądania Rosji, zaproponował większą przejrzystość między innymi ćwiczeń wojskowych. Widzieliśmy w przeszłości, na przykładzie Krymu w 2014 roku, że ćwiczenia mogą być przykrywką i przygotowaniem ataku - powiedział Jens Stoltenberg. Szef Sojuszu podkreślił wolę nawiązania dialogu i kontaktów dyplomatycznych. Zaproponował wznowienie działalności misji Rosji przy NATO w Brukseli i biura informacyjnego Sojuszu w Moskwie.

