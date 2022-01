Zobacz wideo Czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych? Pytamy Ludwika Koteckiego z RPP

Kataloński parlament przyjął w środę 26 stycznia rezolucję o ułaskawieniu do 1000 osób skazanych 400 lat temu w tym regionie za przestępstwa czarów. Szacuje się, że w latach 1580-1630 w całej Europie za czary skazano na śmierć około 50 000 osób, z czego około 80 proc. stanowiły kobiety. Decyzja władz jest następstwem kampanii w lokalnej gazecie historycznej "Sapiens", która została poparta przez partie lewicowe i prawicowe. Podobne uchwały zostały ustanowione już w Szkocji, Szwajcarii i Norwegii po tym, jak grupa historyków z Europy, licząca 100 osób, podpisała manifest: "Nie były wiedźmami, były kobietami".

Prezydent Katalonii Pere Aragones określił polowania na wiedźmy jako "zinstytucjonalizowane ludobójstwo dokonane na kobietach". Natomiast Ivet Eroles, autorka książki o katalońskich procesach o czary stwierdziła, że powiedzenie feministek "jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić" powinno brzmieć "jesteśmy potomkami tych, którzy próbowali je zamordować".

W gronie podejrzanych znajdowały się kobiety praktykujące tradycyjną medycynę

W Hiszpanii inkwizycja - kościelna instytucja powołana do walki z herezjami - była sceptycznie nastawiona do zarzutów o czary. Nie oznacza to, że próżnowała, a wręcz przeciwnie - miała pełne ręce roboty, tropiąc Żydów i muzułmanów. Wyjątkiem była Katalonia, gdzie polowania na czarownice trwały jeszcze do XVIII wieku.

Jak podaje "The Guardian", według historyczki Nurii Morello, często w gronie podejrzanych znajdowały się kobiety praktykujące tradycyjną medycynę. Nazywane czarownicami, często były obwinianie za nagłą śmierć dzieci lub za klęski żywiołowe czy kiepskie zbiory.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do reszty Europy, czarownice w Katalonii wieszano, a nie palono na stosie. Historycy uważają, że mogło to być spowodowane oszczędnością - było to zdecydowanie tańsze i nie marnowano drewna przeznaczonego na opał.

