NATO wzmacnia obronę powietrzną krajów bałtyckich. Ławrow: Zachód ogarnęło wojenne szaleństwo

Amerykanie wysłali do Estonii myśliwce F-15, które wraz z belgijskimi siłami będą stacjonować w bazie Amari. Z kolei Duńczycy na Litwie wzmocnią polski kontyngent, który od początku grudnia kieruje misją Baltic Air Policing.

Do bazy lotniczej w Szawlach przylecą cztery myśliwce F-16 Fighting Falcon, należące do Duńskich Sił Powietrznych. Decyzja o wysłaniu dodatkowych samolotów na Litwę i do Estonii wynika z potrzeby odstraszania zagrożeń i wzmocnienia bezpieczeństwa wschodnich sojuszników NATO - czyli krajów bałtyckich oraz Polski, Rumunii i Bułgarii - zwraca uwagę w komunikacie litewski resort obrony.

Związane jest to z działaniami Moskwy, która eskaluje napięcie na granicy z Ukrainą. Oficjalna ceremonia wzmocnienia misji w bazie w Szawlach odbędzie się w piątek.

Polski Kontyngent Wojskowy Orlik bierze udział w misji Baltic Air Policing po raz dziesiąty. Patrole lotnicze pełnione są przy wykorzystaniu czterech myśliwców F-16 Fighting Falcon.

Misja Baltic Air Policing jest prowadzona odkąd Litwa, Łotwa i Estonia zostały w 2004 roku członkami NATO. Kraje bałtyckie nie dysponują bowiem własnym lotnictwem wojskowym.

Ławrow: Jeśli Zachód będzie kontynuował agresywną politykę, Moskwa podejmie niezbędne kroki

Podczas wystąpienia w Dumie Państwowej Siergiej Ławrow oznajmił, że jeszcze w tym tygodniu oczekuje wpłynięcia pisemnej odpowiedzi USA na rosyjskie warunki dotyczące bezpieczeństwa - podaje portal cbc.com. Propozycje ze strony Moskwy zawierają m.in. żądanie gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, w tym o Ukrainę oraz wycofanie infrastruktury NATO do granic z 1997 r.

Rosja przerzuca wojska desantowe w pobliże Ukrainy. Są już w Brześciu

Szef rosyjskiego MSZ stwierdził ponadto, że USA i ich sojusznicy "popychają" Ukrainę do agresywnych działań. Podkreślił, że Zachód zapominał o kulturze dyplomacji i zdwoił wysiłki na rzecz powstrzymywania Rosji.

- Zachód ogarnęło wojenne szaleństwo - mówił.

Ławrow po raz kolejny wezwał USA, Francję i Niemcy, by "skłoniły Kijów do wypełniania porozumień mińskich" w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie.

