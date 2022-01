Premier Chorwacji przeprasza za prezydenta. Porównał go do "rosyjskiego urzędnika"

Premier Chorwacji Andrej Plenković przeprosił Ukraińców za słowa prezydenta kraju. - Nie mamy z tym nic wspólnego i nie będziemy mieć. Chorwacja nie tylko nie wyśle wojsk, ale do czasu eskalacji wycofa się do ostatniego chorwackiego żołnierza - stwierdził Zoran Milanović odnosząc się do napięć między Rosją a Ukrainą.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl