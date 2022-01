Ukraina. Prezydent Zełenski wzywa obywateli do zachowania spokoju. "Chrońmy się przed paniką"

- Chrońmy swoje ciała przed wirusami, mózgi przed kłamstwami, a serca przed paniką - zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w telewizyjnym wystąpieniu.

Ukraina. Zełenski o ewakuacji rodzin dyplomatów: dyplomatyczna gra

W poniedziałek Departament Stanu USA polecił opuścić Ukrainę rodzinom amerykańskich dyplomatów. Zgodę na wyjazd dostała też część personelu ambasady w Kijowie. Wszyscy pracownicy, którzy nie są niezbędni do funkcjonowania ambasady, mogą opuścić Ukrainę na koszt rządu Stanów Zjednoczonych. Rodziny dyplomatów z Ukrainy ewakuuje także Kanada.

- Ewakuacja rodzin pracowników ambasad to dyplomatyczna gra - skomentował sytuację Zełenski. Zaznaczył też, że wiele informacji dotyczących zagrożenia Ukrainy należy weryfikować. Wiele też - jak to określił - bez rozumienia globalnego kontekstu może doprowadzić do "fałszywych wniosków". To, jak dodał, że niektóre kraje ewakuują swoich dyplomatów, nie oznacza nieuchronnej eskalacji, a raczej jest specyfiką i elementem zawiłej gry dyplomatycznej.

Do tej pory ewakuację rodzin pracowników ambasad z Kijowa zapowiedziały USA, Niemcy, Australia, Kanada i Wielka Brytania.

Ukraina. Nie będzie ewakuacji polskich dyplomatów z Kijowa

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że Polska nie będzie na razie ewakuować dyplomatów z Ukrainy. - Na dziś nie widzimy potrzeby przeprowadzania ewakuacji. Oczywiście bardzo uważnie obserwujemy sytuację, bo bywa dynamiczna. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie, przynajmniej w naszej części Europy bezpośrednio u granic Unii Europejskiej jest największe od kilku dekad - dodał WSZ.

Także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wykluczył na razie ewakuację dyplomatów z europejskiej placówki w Kijowie.

