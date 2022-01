Rosja manewruje na morzu. Rybacy z Irlandii zapowiadają pokojowe protesty

Od kilku dni głównym tematem w lokalnych mediach są manewry rosyjskich okrętów na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Irlandii, które zostały zapowiedziane przez Moskwę na 3-8 lutego. Mieszkańcy Irlandii odbierają ten ruch jako zagrożenie dla swojego kraju. Wpływ na to mają pogarszające się relacje Rosji z Europą Zachodnią oraz rosnące ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rosja zaplanowała manewry u wybrzeży Irlandii. "Nie są w żaden sposób zagrożeniem dla Irlandii ani nikogo innego"

Mimo to przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych w obszarze wyłącznej strefie ekonomicznej innego państwa jest zgodne z międzynarodowym prawem morza. To właśnie na ten aspekt powoływał się ambasador Rosji w Irlandii. Jurij Fiłatow przekonywał, że obawy są "mocno przesadzone", a ćwiczenia okrętów marynarki wojennej Rosji "nie są w żaden sposób zagrożeniem dla Irlandii ani nikogo innego".

Innego zdania są jednak władze Irlandii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju wydało oświadczenie, w którym wprost stwierdzono, że rosyjskie okręty nie są mile widziane w tym regionie. W sprawę postanowili włączyć się także mieszkańcy kraju.

Rosja zapowiada ćwiczenia okrętów wojennych koło Irlandii

Jeden z protestów przeciwko ćwiczeniom Rosji na wodach Irlandii zapowiadany jest przez szefa organizacji producentów ryb Patricka Murphy'ego. Mężczyzna w rozmowie ze stacją RTE zauważył, że irlandzcy rybacy ponieśli już starty z powodu Brexitu, a rosyjskie manewry zagrażają życiu morskiemu w tym obszarze. Obawiają się zwłaszcza wypłoszenia błękitki - ryby, która ma ogromne znaczenie dla tego regionu.

Irlandzcy rybacy zamierzają protestować w czasie planowanych na początek lutego ćwiczeń rosyjskich okrętów na wodach u wybrzeży Irlandii. Wyjaśniają, że to ważne obszary z punktu widzenia rybołówstwa, a manewry grożą zachwianiem ekosystemu. Murphy zapewniał też, że poinformowano już ambasadę Rosji, że w dniach ćwiczeń rosyjskiej marynarki możliwe, że rybacy będą łowili na tych obszarach i nie interesuje ich, czy będzie miało to wpływ na manewry. Zaznaczył też, że można traktować to jako "pokojowy protest". Na zarzuty ambasadora Murphy odpowiedział, że żaden z kutrów rybackich nie będzie podpływał do rosyjskich okrętów, ale zgodnie z prawem mogą łowić na swoim obszarze i nie zamierzają z tego rezygnować.

Ruchy rosyjskich wojsk widać na Tik Toku. "Połowa pojazdów nie odpala"

