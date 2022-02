Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę. Putin wydał rozkaz ataku. CNN: Wybuchy w Kijowie

- Rosja nie może dłużej tolerować zagrożeń ze strony Ukrainy - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Dodał, że starcia między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi są nieuniknione. Zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by "złożyli broń i wrócili do domu".

Prezydent Władimir Putin ostrzegł, że w przypadku ingerencji zagranicznych sił, reakcja Rosji będzie natychmiastowa.

Przedstawiciel NATO powiedział agencji Reutera, że wszystko wskazuje na rozpoczęcie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.

Oświadczenie wydał też prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. "Modlitwy całego świata łączą się dziś z narodem ukraińskim, który cierpi z powodu niesprowokowanego i nieuzasadnionego ataku rosyjskich sił zbrojnych" - napisał polityk.

"Prezydent Putin zdecydował się na wojnę z premedytacją, która przyniesie katastrofalne straty w ludziach i cierpienie. Za śmierć i zniszczenie, jakie przyniesie ten atak, odpowiedzialna jest wyłącznie Rosja, a Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy odpowiedzą na niego w sposób zjednoczony i zdecydowany. Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności" - dodał Biden.

Ukraina. Sankcje wobec Rosji

Jednocześnie w czwartek po północy weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji za uznanie niepodległości samozwańczych republik na Ukrainie - donieckiej i ługańskiej oraz wysłanie tam wojsk. Decyzja krajów członkowskich została opublikowana w unijnym Dzienniku Urzędowym. Sankcje są finansowe, ale także personalne.

Sankcje zawierają cztery elementy. Po pierwsze - ograniczenie dostępu rosyjskiego rządu do międzynarodowych rynków kapitałowych i usług finansowych, co utrudni Moskwie refinansowanie długu. Po drugie - trzy rosyjskie banki, w tym Bank Centralny Rosji, zostają odcięte od europejskich rynków. Poza tym jest blokada handlu z dwiema samozwańczymi republikami.

I ostatni element - na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych ponad 350 osób, wśród nich minister obrony, minister gospodarki, szef administracji prezydenta Rosji, rzeczniczka MSZ oraz szefowa telewizji RT, dawniej Russia Today, tuby propagandowej Kremla. Na liście nie ma natomiast prezydenta Władimira Putina.

Sankcje zostały przyjęte, zatwierdzone i weszły w życie ekspresowym jak na Unię tempie. W poniedziałek prezydent Rosji uznał niepodległość samozwańczych republik w Donbasie, dzień później unijni ministrowie spraw zagranicznych dali zielone światło dla nałożenia restrykcji, a dziś sankcje już obowiązują. Są one ostrzejsze niż się początkowo spodziewano, ale nie najostrzejsze z całej palety, którą ma do dyspozycji Unia.

Sytuacja wokół Ukrainy

Od marca 2021 roku Ukraina informowała o wzmożonych ruchach wojsk rosyjskich za swoją wschodnią granicą. Moskwa rozpoczęła wówczas przerzut dziesiątek tysięcy żołnierzy na linię graniczną. W kwietniu sytuacją zaniepokoił się Zachód. Prezydent USA Joe Biden odbył w tej sprawie rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

W kolejnych miesiącach kolejni światowi przywódcy dyskutowali o możliwym scenariuszu agresji Rosji na Ukrainę.

11 lutego Biały Dom poinformował, że rosyjska inwazja na Ukrainę może nastąpić w każdej chwili.

- Inwazja może zacząć się w dowolnym momencie, gdyby Władimir Putin tak zdecydował - powiedział w piątek Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA Joe Bidena. Jak dodał, inwazja "może zacząć się także w czasie igrzysk olimpijskich". - Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz - podkreślił. Rosja nazwała te doniesienia "histerią". 23 lutego Amerykanie poinformowali, że atak może nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin.

Biden po rozmowach nt. konfliktu Rosja-Ukraina. Pisze o "dotkliwych kosztach"

Na początku listopada Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą także siły pancerne i piechotę. Wołodymyr Zełenski uznał wówczas koncentrację i ruchy rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą za elementy presji psychologicznej ze strony Moskwy. Ukraińskie władze podkreślały, że informacje o działaniu Rosjan nie są niczym nowym, a Kijów jest przygotowany do odparcia ewentualnej agresji.

W grudniu Władimir Putin odkrył karty

Już w pierwszych dniach grudnia Putin oznajmił publicznie, podczas przyjmowania akredytacji od ambasadorów obcych państw, że Rosja chce prawnych gwarancji nierozszerzania NATO dalej na wschód. Do tego nierozmieszczania przez Sojusz w pobliżu granic Rosji bliżej niesprecyzowanego uzbrojenia ofensywnego jej zagrażającego.

Taka oferta wpisuje się w prowadzoną od lat szerszą narrację Putina, według której to Rosja jest otaczana przez nieprzyjazne NATO i musi podejmować kroki w celu obrony swoich interesów.

W grudniu odbyła się także kilkudziesięciominutowa rozmowa Joe Bidena z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent "dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy i partnerzy zareagują zdecydowanie, jeśli Rosja dokona dalszej inwazji na Ukrainę" - przekazał potem Biały Dom.

Druga tura rozmów w Genewie

W połowie stycznia 2022 roku w Genewie odbyła się druga tura rozmów USA - Rosja, w czasie których dyskutowano o "gwarancjach bezpieczeństwa", przedstawionych przez stronę rosyjską w grudniu. Po spotkaniu szef MSZ Rosji - Siergiej Ławrow poinformował, że strona amerykańska zobowiązała się przekazać w przyszłym tygodniu pisemne stanowisko w sprawie gwarancji bezpieczeństwa.

Kryzys Ukraiński rozlewa się na morza i oceany

Szef rosyjskiej dyplomacji nazwał rozmowę z Anthonym Blinkenem "szczerą" i "potrzebną". Podobnie wyraził się na ten temat amerykański sekretarz stanu. Rosyjski minister powtórzył, że jego kraj nie zamierza na nikogo napadać. Przypomniał też, iż dla Rosji gwarancje bezpieczeństwo sprowadzają się między innymi do rezygnacji NATO z rozszerzania wpływów Sojuszu na Wschód, w tym wycofania oddziałów i uzbrojenia z krajów, które przyjęły członkostwo po 1997 r. Dotyczy to między innymi Polski.

Antony Blinken miał zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone i NATO szanują suwerenne decyzje niepodległych państwo w sprawie zawierania sojuszy. Wezwał też Moskwę do wycofania wojsk z rejonów graniczących z Ukrainą. Ostrzegł także, że atak na Ukrainę nie pozostanie bez adekwatnej odpowiedzi Waszyngtonu.

Ukraińskie władze: Nie popadajmy w panikę

Ukraińska armia liczy obecnie około 260 tysięcy żołnierzy i może być wsparta nawet 400 tysiącami ochotników. 18 stycznia prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do Ukraińców, by w obliczu rosnącego napięcia na ukraińskiej granicy nie podpadali w panikę. Ukraińskie władze zapewniły, że robią wszystko, by państwo i siły zbrojne były gotowe na jakikolwiek scenariusz rozwoju wydarzeń.

Wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku

Sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej pozostaje napięta od 2014 roku, kiedy doszło do inwazji wojsk "separatystów", wspieranych przez Rosję, na Ukrainę. Konflikt rozpoczął się od rewolucji z lutego 2014, zwanej Euromajdanem, która odsunęła od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza.

Kilka tygodni później Rosja zaatakowała Donbas i zaanektowała Półwysep Krymski. Od kwietnia 2014 roku w Donbasie i innych obszarach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów trwają walki.