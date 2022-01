Pentagon: Siły USA w "najwyższej gotowości". Możliwość przerzutu wojsk w każdej chwili

Pentagon poinformował o postawieniu w stan najwyższej gotowości bojowej ośmiu i pół tysiąca żołnierzy, tak, by byli gotowi do przerzutu do Europy w każdej chwili. Rzecznik Pentagonu John Kirby oświadczył, że siły te zostaną wysłane w momencie aktywacji przez NATO sił szybkiego reagowania.

