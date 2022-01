Biden reaguje na działania Putina i zwołuje pilną rozmowę z przywódcami. Wśród uczestników Duda

Informację o planowanej rozmowie przekazał Biały Dom. Wideokonferencja ma odbywać się na zabezpieczonych łączach, a amerykański prezydent przeprowadzi ją z pokoju dowodzenia w Białym Domu. Administracja prezydenta Bidena podkreśla, że rozmowa to element "bliskich konsultacji i koordynacji" z transatlantyckimi sojusznikami i partnerami w odpowiedzi na rosyjską koncentrację sił na granicy z Ukrainą.

W wideokonferencji przewidziano też udział szefów Komisji i Rady Europejskiej Ursuli von der Leyen i Charlesa Michela, a także szefa NATO Jensa Stoltenberga.

Joe Biden spędził weekend w ośrodku Camp David, gdzie w sobotę spotkał się z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. W naradzie wzięli udział wirtualnie sekretarz obrony Lloyd Austin i szef połączonych sztabów generał Mike Milley. Przedstawiciele Pentagonu zaprezentowali prezydentowi USA plany rozlokowania na wschodniej flance NATO od 1 do 5 tysięcy żołnierzy, a w przypadku pogorszenia sytuacji nawet dziesięciokrotnie więcej.

"New York Times" zauważa, że akceptacja tego rodzaju planów oznaczałaby zwrot w strategii prezydenta Bidena, który do tej pory starał się unikać posunięć mogących sprowokować rosyjską inwazję na Ukrainę. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezydent USA ostrzegał Moskwę, że w przypadku ataku na Ukrainę USA wyślą dodatkowe wojska do Polski i do Rumunii. Jeśli prezydent USA podejmie decyzję o rozlokowaniu dodatkowych oddziałów na wschodniej flance NATO, to część z nich przybędzie ze Stanów Zjednoczonych, a reszta zostanie przesunięta z innych krajów europejskich.

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą tysiące żołnierzy i żąda od NATO zobowiązania, że Sojusz nie będzie rozszerzał wpływów dalej na wschód. NATO ostrzega przed możliwością rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W niedzielę Departament Stanu USA nakazał powrót z Ukrainy rodzinom swoich dyplomatów. Ogłoszono też możliwość dobrowolnego powrotu części pracowników ambasady w Kijowie.