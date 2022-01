20 rosyjskich okrętów wypłynęło na Morze Bałtyckie. Jest komunikat. "Przygotowanie bojowe"

"Zgodnie z głównymi celami ich rozmieszczenia, okręty wojenne będą uczestniczyć w ćwiczeniach morskich pod dowództwem generalnym dowódcy marynarki wojennej admirała Nikołaja Jewmenowa" - podała agencja TASS.

Zobacz wideo Ostrzał i desant z powietrza. Ćwiczenia flot u wybrzeży Iranu

Okręty wysłane na Morze Bałtyckie uzbrojone są w pociski przeciwokrętowe Uran, systemy rakiet ziemia-powietrze Redut, działa artyleryjskie A-190 i broń do zwalczania okrętów podwodnych Paket-NK. Mogą przewozić śmigłowce Ka-27 dowolnej modyfikacji.

Ćwiczenia marynarki wojennej

W ubiegły czwartek ministerstwo obrony Rosji informowało o planowanych manewrach marynarki wojennej, w których udział miało wziąć udział 60 samolotów, 140 okrętów oraz około 10 tys. wojskowych.

"Jesteśmy teraz w stanie wysokiej gotowości bojowej, ponieważ nie wiemy, czego oczekiwać od Ukrainy. Z naszej strony nie szczędzimy wysiłków, aby pokojowo rozwiązać konflikt" - brzmi oficjalne stanowisko Denisa Pushilina, szefa kontrolowanej przez Rosję Donieckiej Republiki Ludowej.

Napięte relacje Rosja-Ukraina

Za dwa dni w Paryżu ma się odbyć spotkanie polityków Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Rozmowy mają dotyczyć sposobów rozwiązania napiętej sytuacji panującej na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Rosjanie zgromadzili przy granicy z Ukrainą dziesiątki tysięcy żołnierzy. Moskwa zaprzecza, jakoby planowała inwazję na Ukrainę i przekonuje, że to Kijów chce zaatakować prorosyjskich bojowników w separatystycznych wschodnich obwodach.

Jednocześnie Rosja żąda, by Stany Zjednoczone oraz NATO porzuciły plany rozwijania swoich struktur na wschód i nie dopuściły Ukrainy czy Gruzji do Sojuszu. Moskwa chce także, by NATO osłabiło swoją obecność na wschodniej flance. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie amerykańskiego sekretarza stanu i ministra spraw zagranicznych Rosji, które nie doprowadziło jednak do zmiany sytuacji.