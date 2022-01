Irlandia jest zaniepokojona faktem, że Rosja chce przeprowadzać ćwiczenia okrętów wojennych w pobliżu wybrzeża tego kraju. - W świetle obecnej sytuacji politycznej i kwestii bezpieczeństwa w Europie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgłosiło władzom rosyjskim szereg obaw w związku z tymi ćwiczeniami. Będziemy kontynuować tę dyskusję w nadchodzących dniach - poinformował w niedzielę wieczorem irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney - informuje "The Irish Times".

Rosja rozpocznie ćwiczenia okrętów wojennych. Wystartują na początku lutego

Ćwiczenia okrętów wojennych na wodach międzynarodowych u południowo-zachodniego wybrzeża Irlandii, władze Rosji zaplanowały w dniach 3-8 lutego. Manewry wojskowe mają się odbyć w odległości ok. 240 km od hrabstwa Cork w południowo-zachodniej części Irlandii, czyli głęboko w obrębie irlandzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Nie podano liczby ani typów jednostek, które mają wziąć udział w ćwiczeniach, ale eksperci wojskowi spodziewają się, że prawdopodobnie będzie to grupa zadaniowa składająca się z trzech do pięciu okrętów. Zgodnie z międzynarodowym prawem morza, w tym konwencją ONZ, przeprowadzanie manewrów w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej innego państwa, która rozciąga się na obszarze do 200 mil morskich, czyli około 370 kilometrów od brzegu, jest dopuszczalne.

Irlandia obawia się rosyjskich ćwiczeń. Ministrowie spraw zagranicznych spotkają się w Brukseli

Jak podaje "The Irish Times", irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney poinformował, że w poniedziałek w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE. Dodał, że „dyskusje będą zdominowane przez kwestię bezpieczeństwa w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i Ukrainy".

Simon Coveney podczas spotkania poinformuje pozostałych ministrów, że Rosja planuje ćwiczenia okrętów wojennych na wodach międzynarodowych niedaleko Irlandii (Irlandia należy do UE, natomiast nie należy do NATO). Chce też "ponowić pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz ponownie wezwać Rosję do złagodzenia napięć". Zależy mu na przeprowadzeniu w tej sprawie konstruktywnego dialogu - informuje irlandzki dziennik.