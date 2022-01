Premierka Nowej Zelandii odwołuje swój ślub. Bo w kraju jest 10 przypadków omikronu. "Takie jest życie"

- Moje wesele się nie odbędzie. Po prostu dołączam do innych Nowozelandczyków, którzy mają takie doświadczenia ze względu na pandemię. Takie jest życie. Jesteśmy [Nowozelandczycy] bardzo wytrzymali i wiem, że rozumiemy to, że robimy to dla siebie i innych. Wiemy, że to nam pomoże - powiedziała Jacinda Ardern na konferencji.

REKLAMA

Ardern tłumaczyła, że jest taka sama, jak tysiące Nowozelandczycy. Podkreślała również, że mnóstwo osób zostało dużo bardziej doświadczonych przez pandemię.

Na tej samej konferencji premierka ogłosiła, że wprowadzane są nowe obostrzenia. - Plan jest prosty - zaszczepmy się trzecią dawką, nośmy maski wewnątrz i na zewnątrz, jeśli nie możemy zachować dystansu i zredukujmy kontakty - mówiła. Wprowadzono też ograniczenia w zgromadzeniach. W restauracjach czy barach, ale też podczas zamkniętych wydarzeń, np. wesel, w lokalu może znajdować się maksymalnie sto osób. Z kolei jeśli miejsce nie sprawdza paszportów covidowych - 25 osób.

Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Obostrzenia są wprowadzane przy dziesięciu wykrytych przypadkach wariantu omikron w Nowej Zelandii. Dziewięć z nich dotyczy jednej rodziny, która przed zdiagnozowaniem podróżowała z okolic miasta Nelson do Auckland, gdzie brała udział w weselu, pogrzebie, odwiedziła park rozrywki i atrakcje turystyczne. Tylko na weselu było obecnych sto osób. Ministerstwo zdrowia podało, że wszystkie zagrożone osoby były zaszczepione.

Zobacz wideo Minister Niedzielski powinien podać się do dymisji? Pytamy senatora Koniecznego

Ardern tłumaczyła, że dzięki dotychczasowym działaniom rządu udało się opóźnić dotarcie omikronu do Nowej Zelandii i dzięki temu udało się odpowiednio przygotować - część osób już jest zaszczepionych trzecią dawką i szczepione są dzieci.

Obecnie zaszczepionych jest 94 proc. Nowozelandczyków powyżej 12. roku życia. Około 56 proc. upoważnionych przyjęło trzecią dawkę. W kraju rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

Nowa Zelandia jest zamknięta na cudzoziemców od marca 2020 roku. Rząd miał plan otwarcia granic, jednak został on przesunięty ze względu na potencjalne zagrożenie omikronem Australii.