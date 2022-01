Brian Laundrie przyznał się do zamordowania Gabby Petito. Znaleziono notes z jego ostatnimi zapiskami

20 października służby poinformowały, że w rezerwacie Carlton (Floryda), na terenie poszukiwań zbiegłego Briana Laundrie, podejrzewanego o zabójstwo 22-letniej Amerykanki Gabby Petito, znaleziono ludzkie szczątki. Obok nich znajdował się plecak z rzeczami należącymi prawdopodobnie do poszukiwanego mężczyzny.

Teraz FBI ujawniło, że na mokradłach znaleziono również notatnik, w którym Laundrie napisał, że jest odpowiedzialny za tragiczną śmierć Gabby. Służby nie ujawniły treści SMS-ów, ale podano, że "czas i okoliczności, w jakich wiadomości były wysyłane, wskazuje, że Laundrie chciał zmylić służby, sprawiając wrażenie, że kobieta żyje".

Poza mężczyzną nie wskazano nikogo poza mężczyzną, kto miałby jakikolwiek udział w zbrodni. Służby podziękowały za tysiące wskazówek, które nadsyłano policji i FBI. "Opinia publiczna odebrała nieocenioną rolę w śledztwie" - podano.

Śmierć Gabby Petito. 22-latka została uduszona

22-letnia Gabby Petito zaginęła w trakcie podróży kamperem, w którą para wyruszyła w lipcu 2021 r. z North Port na Florydzie. Przebieg podróży relacjonowali w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie z wyprawy Petito opublikowała pod koniec sierpnia. Wtedy też po raz ostatni skontaktowała się z rodziną.

1 września Brian Laundrie wrócił kamperem do swojego domu, ale nie było przy nim jego narzeczonej. 11 września rodzina młodej kobiety zgłosiła jej zaginięcie. Niedługo potem odnaleziono zwłoki 22-latki, która, jak się okazało, została uduszona. W międzyczasie zniknął sam Laundrie. Nie oskarżono go o uduszenie narzeczonej - policja oficjalnie szukała go w związku z niedozwolonym użyciem kart płatniczych, które należały do zmarłej blogerki. Z sekcji zwłok wynika, że Gabby zmarła około 3-4 tygodnie przed znalezieniem jej ciała.

Policja opublikowała materiały, z których wynika, że w trakcie podróży między parą dochodziło do kłótni. Zostali nawet zatrzymani w związku z doniesieniem dotyczącym przemocy domowej. Oboje przyznali się, że doszło do rękoczynów, a na twarzy Briana widoczne były zadrapania, dlatego uznano, że to wobec niego stosowano przemoc. 12 października koroner przekazał jednak, że to 22-latka była ofiarą.

Gdzie szukać pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania - 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.