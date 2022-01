Rosyjskie wojsko przy granicy z Ukrainą. Jest pomoc ze strony UE i USA - broń i okręt na Morzu Czarnym

Hiszpański Minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares poinformował, że jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, Hiszpania "odpowiedziałaby wspólnie" z państwami UE na zagrożenie.

- Hiszpania ma bardzo klarowne stanowisko. Gdyby to było konieczne, działamy w ramach UE - odpowiedział minister, zacytowany przez "El Mundo".

Wojskowy okręt na Morzu Czarnym

Madryt poinformował o tym, że na Morze Czarne został wysłany patrolowiec hiszpańskiej marynarki wojennej Meteoro.

Minister obrony Margarita Robles tłumaczyła, że wypłynięcie statku ma wzmocnić obecność Madrytu w ramach misji NATO na Morzu Czarnym.

- Rosja nie może powiedzieć żadnemu krajowi, co ma robić, więc NATO będzie chronić i bronić suwerenności każdego kraju, który może lub chce przystąpić do NATO - cytowała agencja Reutera. Robles dodała, że hiszpański rząd rozważa również wysłanie myśliwców.

Dostawa broni z Czech

Ministerstwo obrony w Czechach poinformowało, że nie pozostaje obojętne i planuje wysłanie pocisków artyleryjskich na Ukrainę. Dodatkowo czeska armia planuje wysłać na Ukrainę sześciu członków sił specjalnych, którzy wezmą udział w ćwiczeniach wojskowych Silver Sabre 2022

Rzeczniczka Białego Domu: Rosja chce sfabrykować pretekst do inwazji na Ukrainę

- Nowy czeski rząd chce pomóc Ukrainie w obliczu zaostrzającej się sytuacji na granicy z Rosją. Czechy z historycznego i politycznego punktu widzenia opowiadają się po stronie Ukrainy. Jeśli Ukraina potrzebuje pomocy, zrobimy co w naszej mocy, aby udzielić jej wsparcia. - powiedziała minister obrony Jana Cernochova w wywiadzie dla dziennika "Hospodarske noviny".

Podobnie zareagował rząd Holandii. Wopke Hoekstra, szef MSZ Holandii poinformował, że jeśli Ukraina zwróci się z prośbą o dostarczenie broni, Holandia życzliwie odniesie się do tej prośby. Dodatkowo kraj ma udostępnić NATO dwa samoloty (myśliwce F-35), których zadaniem będzie namierzanie niezidentyfikowanych samolotów przelatujących nad obszarem traktatowym NATO.

Wlk. Brytania przekazała Ukrainie broń przeciwpancerną. Samoloty ominęły Niemcy

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii: Pomoc wojskowa dotarła na Ukrainę

The Kyiv Independent na swoim Twitterze udostępniło zdjęcia i poinformowało, że brytyjskie wsparcie dla Ukrainy dotarło już na miejsce. Rząd Wielkiej Brytanii nie poinformował jednak o tym, jaka dokładnie broń trafiła w ręce Ukrainy, wiadomo tylko, że jest to "lekka broń przeciwpancerna".

Zwiększenie wojsk USA w Polsce

Na środowej konferencji prasowej, prezydent USA Joe Biden poinformował, że jeśli Rosja wykaże agresję w stosunku do Ukrainy, zwiększy obecność wojsk w Polsce, Rumunii i innych krajach. - Mamy święty obowiązek zapisany w Artykule 5 [Traktatu Północnoatlantyckiego - red.], by bronić tych krajów. Są częścią NATO. Nie mamy tego obowiązku w stosunku do Ukrainy, chociaż bardzo niepokoi nas to, co się tam dzieje - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził obawę o to, że cała sytuacja może wymknąć się spod kontroli.