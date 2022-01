USA. Reporterka na wizji: "O mój boże, potrącił mnie samochód!" I wróciła do relacjonowania [WIDEO]

- O mój Boże! Właśnie potrącił mnie samochód! Ale wszystko ze mną w porządku, Tim - zapewniała Tori Yorgey prowadzącego w studiu. Osłupiały dziennikarz nie widział całego zajścia, a tylko słyszał głos koleżanki przez słuchawkę.

Kamera upadła, ale widzowie mogli usłyszeć, jak kierująca białym samochodem kobieta zatrzymała się, by sprawdzić, czy reporterce nic się nie stało. Yorgey przekonywała ją, że "ma się ok".

- Oto telewizja na żywo, specjalnie dla ciebie! - żartowała. - Na studiach też zostałam potrącona przez samochód, tak samo jak teraz. Tak się cieszę, że nic mi nie jest! - dodała. Dziennikarka podniosła się i od razu wróciła do relacjonowania. NBC Today podało, że Yorgey zbadano w szpitalu, ale nic jej nie dolega.

To był ostatni tydzień pracy Tori Yorgey w WSAZ-TV, o czym wcześniej informowała na Facebooku.

USA. Reporterka potrącona podczas relacji na żywo. Środowisko dziennikarskie nie kryje oburzenia

Doświadczeni reporterzy telewizyjni zwracają uwagę, że stacje powinny być ostrożniejsze, wysyłając młodych reporterów samotnie w teren.

"Kierownicy i właściciele stacji powinni zdawać się sobie sprawę, że wielu z tych reporterów to młodzi ludzie, którzy trafili do nich zaraz po college'u, to ich pierwsza praca, a do tego często nie są zbyt pewni, by wyrazić swoje obawy" - stwierdziła Alanna Autler z CBS w rozmowie z "The New York Times".

