Pomnik konny Theodore'a Roosevelta" autorstwa Jamesa Earle Frasera został odsłonięty w 1940 r. Rzeźba z brązu przedstawia Roosevelta na koniu, którego trzymają rdzenny Amerykanin i czarnoskóry mężczyzna. Monument został wykonany na zlecenie Stowarzyszenia Pamięci Roosevelta - czytamy na stronie pl.hrvwiki.net.

REKLAMA

Zobacz wideo Pomnik księdza Jankowskiego znów stoi w Gdańsku

Pomnik Theodore'a Roosevelt był uznawany za symbol kolonializmu i rasizmu

Pomnik 26. prezydenta Stanów Zjednoczonych Theodore'a Roosevelta, który znajdował się przed Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, został zdemontowany - przekazał w środę Reuters. Monument był krytykowany przez część opinii publicznej i uznany za symbol kolonializmu i rasizmu. Nowojorska Komisja ds. Projektowania Publicznego zagłosowała w sprawie usunięcia pomnika w czerwcu ubiegłego roku.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Zarząd Biblioteki [Theodore Roosevelt] uważa, że Statua Konna jest problematyczna w swoim układzie. Co więcej, jego obecna lokalizacja uniemożliwia przechodniom poznanie kontekstu. Umowa z miastem pozwala bibliotece przenieść posąg do przechowania, rozważając jednocześnie wystawę, która pozwoliłaby mu służyć jako ważne narzędzie do badania przeszłości narodu" - czytamy w oświadczeniu biblioteki. "Przy wsparciu członków rodziny Rooseveltów, Biblioteka [Theodore Roosevelt] ustanowi Radę Doradczą składającą się z przedstawicieli społeczności tubylczych i afroamerykańskich, historyków, naukowców i artystów, aby pokierować rekontekstualizacją posągu" - zapewniło muzeum.

Szturm antyszepionkowców na budynek bułgarskiego parlamentu. Starcia z policją

Praprawnuk prezydenta Roosevelta: Zamiast grzebać kłopotliwe dzieło sztuki, powinniśmy się z niego uczyć

Głos w sprawie monumentu zabrał praprawnuk prezydenta. "Statua jeździecka jest problematyczna pod względem hierarchicznego przedstawienia swoich poddanych i powinna zostać usunięta z oficjalnego pomnika Theodore'a Roosevelta w stanie Nowy Jork" - powiedział Theodore Roosevelt V, 78-letni praprawnuk prezydenta. I dodał "zamiast grzebać kłopotliwe dzieło sztuki, powinniśmy się z niego uczyć. Dobrze, że posąg jest przenoszony w miejsce, w którym można zrekontekstualizować jego kompozycję, aby ułatwić trudne, złożone i inkluzywne dyskusje".

Berlin. Turysta skakał po pomniku ofiar Holokaustu. Trafił do szpitala

Theodore Roosevelt funkcję prezydenta sprawował od 1901 do 1909 roku, w 1906 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za współtworzenie różnych traktatów pokojowych.