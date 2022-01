Jest deklaracja Bidena ws. ewentualnej inwazji Rosji na Ukrainę. Zwiększona obecność wojsk m.in. w Polsce

- [Władimir Putin] nigdy nie widział sankcji takich jak te, które zapowiedziałem, że zostaną nałożone, jeśli podejmie kroki - ostrzegł w środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Podkreślił, że "Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli dokona inwazji". Dodał, że ewentualne konsekwencje będą zależeć jej skali.

- Ale jeśli faktycznie zrobią to, co są w stanie zrobić z siłami zgromadzonymi na granicy, to będzie katastrofą dla Rosji - stwierdził Joe Biden, powtarzając, że sankcje ze strony sojuszników USA wyrządziłyby rosyjskiej gospodarce "znaczne szkody".

- Przekazałem Władimirowi Putinowi, że zamierzamy wzmocnić naszych sojuszników z NATO na wschodniej flance, jeśli faktycznie dokona on inwazji. Już wysłałem Ukraińcom zaawansowany sprzęt obronny o wartości ponad 600 milionów dolarów - przekazał Joe Biden.

Według prezydenta Stanów Zjednoczonych Władimir Putin "stoi przed poważnym wyborem: albo deeskalacja, albo dyplomacja; konfrontacja lub konsekwencje".

- Wszyscy mówią, na przykład, o tym, jak Rosja kontroluje dostawy energii, które pochłania Europa. Pieniądze, które na tym zarabiają, to około 45 procent gospodarki - zaznaczył, dodając, że "to nie jest tak, że Rosjanie mają wspaniałe wybory" i ewentualna inwazja na Ukrainę "to nie jest dla Rosji, tylko bułka z masłem".

- Militarnie, porównując do Ukrainy, mają przytłaczająca przewagę, ale zapłacą wysoką cenę natychmiast, średnioterminowo i długoterminowo - powiedział.

Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że jeśli Rosja dokona agresji na Ukrainę, to Stany Zjednoczone "zwiększą obecność wojsk w Polsce, Rumunii i innych". - Mamy święty obowiązek zapisany w Artykule 5 [Traktatu Północnoatlantyckiego - red.], by bronić tych krajów. Są częścią NATO. Nie mamy tego obowiązku w stosunku do Ukrainy, chociaż bardzo niepokoi nas to, co się tam dzieje - zaznaczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

- Jedyną rzeczą, której jestem pewien, jest to, że decyzja jest całkowicie, wyłącznie, całkowicie decyzją Putina. Nikt inny nie podejmie takiej decyzji; nikt inny nie będzie miał wpływu na tę decyzję. On podejmuje tę decyzję - skomentował Joe Biden.

- Wierzę, że kalkuluje, jakie będą natychmiastowe, krótkoterminowe, długoterminowe konsekwencje dla Rosji. I myślę, że jeszcze się nie zdecydował - ocenił.

Joe Biden stwierdził, że "jedyną wojną, która jest gorsza od tej, która jest zamierzona, jest taka, która jest niezamierzona". - Niepokoi mnie, że to może wymknąć się spod kontroli - przyznał.

Zapowiedź dotkliwej reakcji na rosyjską inwazję ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników powtórzyła podczas konferencji prasowej Jen Psaki. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że każda forma agresji na Ukrainę ze strony Rosji spotka się z odpowiedzią. USA zareagują nie tylko na bezpośredni atak militarny, ale również atak cybernetyczny i działania niekonwencjonalne z wykorzystaniem grup paramilitarnych.