Francja. Najwięcej zakażonych w ciągu doby od początku pandemii: ponad 464 tys.

464 769 zakażonych koronawirusem zarejestrowano w ciągu doby we Francji - poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). To największa oficjalna dobowa liczba infekcji od początku pandemii.

