Tonga. Potężny wybuchu wulkanu wywołał tsunami. Ucierpiało 80 tys. osób. Popiół zanieczyścił wodę pitną

W wyniku eksplozji wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, do której doszło w sobotę, ucierpieć mogło nawet 80 tys. ludzi - fala uderzeniowa wywołała liczne powodzie, utrudniła dostęp do wody pitnej. Pierwsza ofiara śmiertelna tsunami na archipelagu wysp Tonga wywołanego wybuchem to 50-letnia Brytyjka, Angela Glover. Została porwana przez falę, gdy próbowała ratować psy, którymi opiekowała się w swoim schronisku.

