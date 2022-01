"Johnson musi odejść". Co chce zrobić brytyjski premier, by odbudować poparcie? Wyciekły szczegóły planu

Zakaz picia alkoholu w siedzibie brytyjskiego premiera, pomoc dla służby zdrowia, zamrożenie abonamentu dla mediów publicznych i twarda polityka migracyjna - to niektóre z punktów planu, który premier Boris Johnson przygotował w ramach politycznego kontrataku po kolejnych odsłonach afery z przyjęciami w czasie lockdownu na Downing Street. Jego polityczni przeciwnicy apelują, by podał się do dymisji.

