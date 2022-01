Tsunami uderzyło w Japonię. Nawet trzymetrowe fale, władze zaapelowały do mieszkańców

Do wybrzeży Japonii dotarło tsunami po erupcji podwodnego wulkanu na Pacyfiku w pobliżu Tonga. Fale mogą osiągnąć do 3 metrów wysokości. Władze wydały komunikaty, w których ostrzegają mieszkańców, by nie zbliżali się do wybrzeża. Nie ma informacji o poszkodowanych.

