Irlandia opłakuje śmierć 23-letniej Ashling. Zamordowano ją, gdy poszła pobiegać. "Kobiety mają dość"

Zobacz wideo Policjanci z "Archiwum X" doprowadzili do zatrzymania podejrzanego o popełnienie morderstwa sprzed 23 lat.

W środę w Irlandii została zamordowana Ashling Murphy, 23-letnia skrzypaczka i nauczycielka muzyki w szkole podstawowej w Tullamore. Kobieta około godziny 16 wyszła pobiegać - wówczas została napadnięta. Broniła się do ostatniej chwili, jednak nie udało jej się uratować. Mężczyzna, którego początkowo zatrzymano, został wykluczony z grona podejrzanych. Policja - jak podaje "The Guardian" - obiecała zrobić wszystko, aby złapać mordercę Ashling Murphy.

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Wybuch wulkanu na Oceanie Spokojnym. Eksplozję słyszano 2000 km dalej

"Kobiety mają już dość. Mamy prawo czuć się bezpiecznie"

Śmierć kobiety wstrząsnęła Irlandią. W piątek w Tullamore i innych miastach zostały zorganizowane czuwania, by uczcić pamięć zamordowanej 23-latki oraz wyrazić "solidarność i wsparcie" rodzinie nauczycielki. Ludzie płakali i odmawiali modlitwy, trzymając świece. Na instrumentach grali także przyjaciele Ashling Murphy. -

Była uczciwa, godna zaufania - mówił jej były nauczyciel gry na skrzypcach.

- Była wyjątkową, genialną dziewczyną w każdym tego słowa znaczeniu - powiedział mediom Ray Murphy, ojciec nauczycielki, który w hołdzie zamordowanej córce zagrał jej ulubioną piosenkę "When You Were Sweet Sixteen" na banjo.

Pojawiło się wiele apeli o walkę z przemocą wobec kobiet. Na problem zwróciły uwagę m.in. irlandzkie polityczki. - Przemoc mężczyzn wobec kobiet i dziewcząt musi się teraz skończyć. Myślę, że sam fakt, że w każdym mieście, wiosce i hrabstwie ludzie gromadzą się licznie, aby wspominać Ashling Murphy, pokazuje, że kobiety mają już dość. Mamy prawo czuć się bezpiecznie, mamy prawo być bezpieczne. Mamy prawo iść pobiegać. Mamy prawo chodzić do pracy i czuć się bezpiecznie, mamy prawo chodzić do sklepów i czuć się bezpiecznie. Myślę, że to przełomowy moment w naszym dzisiejszym społeczeństwie - mówiła Michelle O'Neill.

Niemcy. Złodzieje ukradli 60 ton kostki brukowej z dworca kolejowego

"To mogła być każda z nas"

Zgromadzone na czuwaniu kobiety podkreślały, że to mogło się zdarzyć każdej z nich. Zwracały również uwagę, że to kolejne morderstwo kobiety na Wyspach. Niemal rok temu, w marcu 2021 roku, Sarah Everard wyszła wieczorem z odwiedzin u przyjaciółki i wracała pieszo do domu w pobliskiej dzielnicy. 12 marca zwłoki kobiety zostały znalezione w lesie w hrabstwie Kent.

Przypomniano również o śmierci innej nauczycielki. We wrześniu Sabina Nessa miała spotkać się w pubie z przyjacielem. Nigdy jednak tam nie dotarła. Później ciało 28-latki znaleziono przy Kidbrooke Park Road w Londynie.