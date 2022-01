Na pograniczu litewsko-białoruskim przestał obowiązywać stan wyjątkowy. Wzmożone kontrole trwają

Litewski rząd podkreśla, że jeżeli sytuacja na granicy z Białorusią ulegnie pogorszeniu to w trybie pilnym stan wyjątkowy zostanie przywrócony. Wilno zapowiada też, że kontrole na pograniczu pozostaną wzmożone.

Stan wyjątkowy na granicy litewsko-białoruskiej nie został przedłużony

Stan wyjątkowy nie został przedłużony, ponieważ ostatnio litewskie służby graniczne odnotowują mniejszą liczbę prób forsowania granicy. Wilno szacuje, że na Białorusi w dalszym ciągu może przebywać kilka tysięcy osób, które będą próbowały wykorzystać przez Litwę przedostać się do Unii Europejskiej. Coraz częściej odnotowywane są próby forsowania granicy również od strony rosyjskiej.

Szef Państwowej Służby Ochrony Granic Rustamas Liubajevas powiedział, że powrót do normalnego trybu pracy straży granicznej nie jest na razie planowany. Zaznaczył też, że Litwa stworzyła skuteczny mechanizm, który pozwala dynamicznie i elastycznie reagować na zmianę sytuacji na granicy.

Tymczasem liczba prób forsowania granicy wczoraj wzrosła. W ciągu doby na Litwę próbowało dostać się 18 osób. To najwięcej w ciągu doby w tym roku.

Nie ustają też próby przedostania się na teren UE przez granicę łotewską. Tam wczoraj zawrócono 32 osoby. Od poniedziałku straż graniczna Łotwy nie wpuściła na terytorium kraju w sumie około 150 migrantów.

Polska. Zakaz przebywania do marca

Na pograniczu polsko-białoruskim cały czas obowiązuje zakaz przebywania. Został wprowadzony 1 grudnia i ma potrwać do 1 marca (z możliwością skrócenia lub wydłużenia). Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości lubelskiego. Zgodnie z przepisami, osoby, które chcą wjechać do strefy, a jej nie zamieszkują, muszą ubiegać się o pozwolenie komendanta Straży Granicznej. Dotyczy to w szczególności dziennikarzy.