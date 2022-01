USA. Para próbowała wyłudzić 5,1 mln z funduszy covidowych. Grozi im 30 lat więzienia

USA. Według Departamentu Sprawiedliwości USA para z Wirginii przyznała się do złożenia co najmniej 40 fałszywych wniosków pożyczkowych o łącznej wartości ponad 5,1 miliona dolarów z funduszy przeznaczonych na pomoc osobom dotkniętym pandemią COVID-19 - podaje agencja Associated Press. Grozi im do 30 lat pozbawienia wolności.

3 fot. pixabay.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl