Na początku pandemii koronawirusa były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump bagatelizował COVID-19. Choć zaszczepił się już w styczniu 2021 roku, nie zachęcał publicznie Amerykanów do szczepienia.

Donald Trump popiera szczepienia, przyjął dawkę przypominającą

- Przyjąłem dawkę przypominającą. Widziałem wywiady wielu polityków, których byli pytani, czy dostali trzecią dawkę. Odpowiedź brzmi 'tak', ale oni nie chcą tego powiedzieć. Bo są tchórzliwi - powiedział Donald Trump podczas wtorkowego wywiadu w telewizji One America Network cytowanego przez "The New York Times". Trump dodał, że "szczepionka uratowała dziesiątki milionów ludzi na całym świecie". Podkreślił jednak, że nadal sprzeciwia się nakazom szczepień.

Omikron paraliżuje Stany Zjednoczone

11 stycznia w USA padł kolejny rekord pandemii koronawirusa. W ciągu doby zanotowano tam ponad milion 100 tysięcy infekcji. Zdecydowaną większość przypadków COVID-19 powoduje bardzo zaraźliwy wariant omikron.

Wczorajszy rekord infekcji jest o ponad 100 tysięcy wyższy niż ten sprzed tygodnia, kiedy to w USA stwierdzono ponad milion przypadków COVID-19. Średnia z ostatniego tygodnia to 700 tysięcy infekcji dziennie, czyli prawie trzykrotnie więcej niż podczas ubiegłorocznej fali pandemii. I choć wszystko wskazuje na to, że dominujący obecnie wariant omikron daje łagodniejszy przebieg COVID-19 niż poprzednie warianty, to duża liczba przypadków powoduje przeciążenie szpitali. Łącznie w USA hospitalizowanych jest 135 tysięcy pacjentów z koronawirusem.

Skala pandemii spowodowanej wariantem omikron powoduje zakłócenia w życiu wielu Amerykanów. W szkołach brakuje nauczycieli, a linie lotnicze z powodu kwarantanny pilotów i obsługi zostały zmuszone do odwołania od początku roku tysięcy lotów. W niektórych supermarketach z powodu niedoboru pracowników opóźniają się dostawy mięsa, jaj, świeżych warzyw i owoców. By zmniejszyć zakłócenia, amerykański rząd skrócił do 5 dni okres izolacji po stwierdzeniu infekcji koronawirusem.