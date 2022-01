Włochy. Swastyka na trumnie działaczki Forza Nuova. Członkowie partii goszczą na Marszach Niepodległości

W środę media obiegło zdjęcie z pogrzebu działaczki Forza Nuova, 44-letniej Alessi Augello, która zmarła 7 stycznia z powodu zakrzepicy. Ceremonia odbyła się w rzymskim kościele św. Łucji. Po pogrzebie przy trumnie okrytej flagą ze swastyką zgromadzili się nie tylko koledzy z partii, ale również innych neofaszystowskich ugrupowań. Żałobnicy wznosili prawe dłonie i hajlowali.

REKLAMA

Zobacz wideo "Uderz, uderz w liberała, anarchistę i pedała". Marsz Niepodległości na ulicach Warszawy

Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Incydent wywołał falę krytyki w mediach, ale także wśród przedstawicieli kościoła. Potępiła go również rodzina zmarłej. "Całkowicie odcinamy się od zdarzeń, które miały miejsce poza kościołem, a o których nie mieliśmy pojęcia i których sama Alessia by sobie nie życzyła. Nigdy nie wydalibyśmy na to przyzwolenia" - napisała na Facebooku ciotka Augello, Stefania Vesica, cytowana przez "Corriere della Sera".

Wielka Brytania. Książę Andrzej odpowie za napaść seksualną

Wikariat Rzymu wyraził z kolei "głębokie ubolewanie", zwracając uwagę, że wszystko odbyło się bez wiedzy proboszcza i pozostałych duchownych parafii. Dodano, że w trakcie mszy nic nie zapowiadało podobnej manifestacji. Podkreślono, że nazistowska swastyka jest "strasznym symbolem, którego nie da się pogodzić z chrześcijaństwem", a ponadto "instrumentalizacja ideologiczna i przemocowa, zwłaszcza taka, która następuje po akcie kultu i w pobliżu miejsca świętego, dla wspólnoty kościelnej Rzymu i dla wszystkich ludzi dobrej woli w mieście jest obraźliwa i nie do przyjęcia". Zajście potępiła też gmina żydowska.

Trwa śledztwo w celu ustalenia kto odpowiada za sztandar III Rzeszy na trumnie Augello. Policja zidentyfikowała już kilkudziesięciu z żałobników reprezentujących środowiska skrajnej prawicy.

Szturm antyszepionkowców na budynek bułgarskiego parlamentu. Starcia z policją

Neofaszyści z Forza Nuova to stali bywalcy Marszu Niepodległości

Forza Nuova jest włoską organizacją o charakterze neofaszystowskim i neonazistowskim. Grupa znana jest z podżegania do nienawiści na tle rasowym, społecznym czy religijnym. Partię założono 29 września 1997 r. Data nie jest przypadkowa - tego dnia wspominany jest Archanioł Michał, który był m.in. symbolem faszystowskiej Żelaznej Gwardii w Rumunii. FN dąży do "odnowy narodowej", którą ma zapewnić wypełnienie 18 celów (dotyczących m.in. sprzeciwu wobec aborcji, związków homoseksualnych i imigracji).

W ostatnim czasie członkowie FN zaangażowali się w ruchy antyszczepionkowe. Atakowali siedziby związków zawodowych, wyrażając sprzeciw dla certyfikatów covidowych. Roberto Fiore i Giuliano Castellino, przywódcy ugrupowania, są obecnie w areszcie. Sześć włoskich prokuratur prowadzi śledztwa w sprawie domniemanej działalności terrorystycznej partii - podała w grudniu "la Repubblica".

Członkowie Forza Nuova niejednokrotnie brali udział w Marszu Niepodległości, który co roku 11 listopada przechodzi ulicami Warszawy. Zwróciła na to uwagę Anna-Maria Żukowska z Lewicy. "Nie many nic wspólnego z faszystami" - zadrwiła na Twitterze we wpisie ze zdjęciami FN na stołecznym pochodzie.