Z danych PCPM wynika, że wspólnie zebraliśmy dotąd (stan na 12 stycznia 2022) dokładnie 100 590 złotych! To gigantyczna kwota, już teraz zapewniliście byt tej zimy nawet 125 rodzinom w Libanie! To dzięki wam każda z nich otrzyma 200 USD na przetrwanie czterech najcięższych miesięcy zimowych. Pierwsza transza już trafiła do kilkudziesięciu rodzin.





REKLAMA



Nasza wspólna zbiórka wciąż trwa. Jeśli chcecie przekazać datek i napisać kilka ciepłych słów dla tych, których dramat zaczyna się tam, kliknijcie w link ZAOPIEKOWANI.

Dostaliśmy od Was mnóstwo ciepłych słów i pięknych życzeń, a także wspaniałe opowiadanie Sylwii Chutnik "Oprzyj głowę na moim ramieniu".

Teraz wraz z PCPM zadbamy o to, żeby Wasze życzenia dotarły do adresatów. Bo przecież, jak już pisaliśmy na początku tej akcji i w naszej Deklaracji Redakcyjnej na nowy rok 2022, wiemy, że słowa też mają znaczenie.







Poznaj historie rodzin, którym pomagamy:



Czytaj nasze relacje z Libanu:



Wesprzyj naszą zbiórkę na stronie pcpm.org.pl/zaopiekowani >>>