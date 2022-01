Około 1800 osób między 4 a 6 stycznia otrzymało przeterminowane szczepionki Biontech. Termin ważności partii, którą zaszczepieni zostali pacjenci, upłynął 31 grudnia - poinformował portal br.de. Szczepionki otrzymali mieszkańcy Górnej Bawarii. Informację tę potwierdził Liam Klages, dyrektor zarządzający spółki operacyjnej Tresec.

Przeterminowane szczepionki zostały podane pacjentom

Eksperci zapewniają, że podanie przeterminowanej szczepionki nie wpłynie na życie i zdrowie zaszczepionych. Co więcej, spółka informuje, że jeżeli przeterminowane szczepionki były przechowywane prawidłowo, to powinny być skuteczne w walce z COVID-19. W związku z pomyłką zwolnione zostały dwie osoby, które nie wykonały instrukcji serwisowania w prawidłowy sposób, zgodnie z którą liczono datę ważności po wyjęciu szczepionek z zamrażarki. Po incydencie zapowiedziano, że przechowywanie szczepionek będzie jeszcze ściślej kontrolowane.

Osoby, które otrzymały przeterminowaną szczepionkę mogą bezpłatnie oznaczyć swoje przeciwciała w punkcie szczepień w Ebersbergu i jeśli okaże się, że ich liczba jest za mała, będą mogły przyjąć szczepionkę jeszcze raz. Powstała również gorąca linia dla zaszczepionych przeterminowanymi szczepionkami.

Niemcy. Kolejny rekord zakażeń koronawirusem

W Niemczech w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 80 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To kolejny najwyższy wskaźnik od początku pandemii. Niemniej sytuacja w niemieckich szpitalach powoli się poprawia.

Instytut Roberta Kocha odnotował o ponad 20 tysięcy zakażeń więcej niż tydzień temu. Ogólnokrajowy, siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności wzrósł do około 408 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Ostatni rekord padł w połowie listopada, gdy berlińska placówka zarejestrowała ponad 65 tys. nowych infekcji.

Na tym tle raptowny spadek liczby hospitalizacji skłania do ostrożnego optymizmu. Eksperci sprowadzają stabilizującą się sytuację w szpitalach do wariantu koronawirusa omikron, który jest wprawdzie bardziej zakaźny, ale za to skutkuje lżejszym przebiegiem choroby.

Niemcy. Trzy razy więcej zakażeń niż w zeszłym tygodniu. W lokalach 2G Plus

Trzecią dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało dotąd w Niemczech około 45 proc. osób. Zdaniem kanclerza Olafa Scholza to wciąż za mało. W środę polityk SPD przedstawi w Bundestagu projekt ustawy dotyczący obowiązku szczepień.