Wielka Brytania. "Daily Mail": Antyszczepionkowcy przygotowują się do "wojny" z rządem

Dziennikarz "Daily Mail" dotarł do informacji, z których wynika, że przeciwnicy szczepień przeciwko COVID-19 szkolą się pod okiem byłych żołnierzy do "działań bezpośrednich" wymierzonych w rząd. "Musimy uderzyć w szkoły, dyrektorów, szkoły wyższe, samorządowców, policję, wyższych urzędników zdrowia publicznego we wszystkich rejonach" - cytuje gazeta wypowiedź członkini grupy.

