Jak podają włoskie media, Scala dei Turchi - tak zwane "schody Turków", są ulubionym miejscem mieszkańców Sycylii, ale też turystów odwiedzających wyspę. Z badań przeprowadzonych przez ekspertów wynika, że śnieżnobiałe wapienne klify zostały oblane wodą z czerwonym proszkiem - tlenkiem żelaza. Najprawdopodobniej zniszczenia nie będą więc trwałe. Świadczyć może o tym chociażby to, że zabrudzenia ustąpiły już w linii, do której sięgają morskie fale.

Sycylia. Wandale oblali białe "schody Turków"

Do oblania klifu czerwonym płynem doszło w sobotę 8 stycznia w nocy. Na razie sprawcy nie są znani, jednak policja i prokuratura przeglądają nagrania z monitoringu, mając nadzieję, że któraś z nich uwieczniła sprawców.

- Wspaniały biały klif Scala dei Turchi w rejonie Agrigento, atrakcja dla turystów z całego świata, został haniebnie zniszczony. Potępiamy autorów tego tchórzliwego gestu, który jest zniewagą nie tylko dla rzadko spotykanego waloru krajobrazowego, ale także dla wizerunku naszej wyspy. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości szybko zidentyfikuje winnych - cytuje prezydenta Sycylii Nello Musumeciego portal corrieredisciacca.it. Polityk zapewniał, że lokalne władze od lat walczą w ochronę i zabezpieczenie tego miejsca przed zniszczeniem.

Scala dei Turchi na Sycylii zniszczona przez wandalów. Od lat trwał spór o własność terenu

Scala dei Turchi, czyli "schody Turków", to wapienne klify znajdujące się w pobliżu miejscowości Porto Empedocle, niedaleko Agrigento w południowej części Sycylii. Co roku turyści zjeżdżają na wyspę, by zobaczyć białe klify schodzące stromo do turkusowego morza. Kształt schodów został naturalnie "wyrzeźbiony" przez naturę - charakterystyczne wcięcia ukształtowały się w wyniku działania deszczu, wiatru oraz morskich fal.

Nazwa z kolei odnosi się do miejscowej legendy, zgodnie z którą korsarze Saracenów (koczowniczych plemion arabskich), zwani ogólnie "Turkami", cumowali swoje statki w pobliżu klifu, szukając schronienia przed sztormami. Niestety część z nich wykorzystywała wapienne schody i atakowała pobliskie miejscowości.

W lutym 2020 roku kontrolę nad "schodami Turków" przejęła prokuratura. Powodem był wieloletni spór o własność między gminą Realmonte i lokalnym właścicielem ziemskim.