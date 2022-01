Kazachstan. Rosja kontynuuje przerzut swoich wojsk. Zatrzymano pięć tys. osób [ZDJĘCIA]

Protesty w Kazachstanie wybuchły siedem dni temu. Niemal od razu kazachski rząd wezwał kraje należące do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) do pomocy w tłumieniu manifestacji. Według doniesień rosyjskich mediów w Kazachstanie jest już ponad 2 600 żołnierzy, z czego większość to rosyjscy komandosi.

