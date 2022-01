Na nagraniach opublikowanych w sieci widać, jak w pewnym momencie w skale pojawia się szczelina, a ogromny fragment ściany spada na co najmniej dwie łodzie.

Wiadomo o co najmniej siedmiu ofiarach śmiertelnych i 32 rannych. Część z nich doznała złamań kości.

Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczą nurkowie.

Jak podaje "The Guardian" na podstawie doniesień Associated Press, do zdarzenia doszło między miastami Sao Jose da Barra i Capitolio, z których odpłynęli turyści. Do wypadku mogły się przyczynić ulewne deszcze, padające w regionie od dwóch tygodni.

Brazylia: osunięcie skał nad jeziorem

"Dziś cierpimy z powodu tragedii w naszym stanie z powodu ulewnych deszczy, które spowodowały oderwanie się ściany skalnej na jeziorze Furnas w Capitólio. Rząd Minas był tam obecny od samego początku za pośrednictwem Departamentu Obrony Cywilnej i Straży Pożarnej. Akcja ratunkowa wciąż trwa" - zaznaczył Romeu Zema, gubernator Minas Gerais w wydanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu.

"Współczuję rodzinom w tym trudnym czasie. Będziemy nadal działać, aby zapewnić niezbędną pomoc i wsparcie" - zapewnił.