Pakistan. Chcieli zobaczyć śnieg, zaskoczyła ich burza. Zginęło co najmniej 21 osób [ZDJĘCIA]

W ostatnich dniach do Murree przyjechały tysiące turystów, aby podziwiać niezwykle obfite opady śniegu. -Po raz pierwszy od 15 do 20 lat tak duża liczba turystów napłynęła do Murree, co wywołało wielki kryzys - powiedział w nagraniu wideo szejk Rashid Ahmed, pakistański minister spraw wewnętrznych, cytowany przez agencję Reuters.

REKLAMA

Napływ odwiedzających spowodował ogromne korki na drogach prowadzących do i z miasta. Niektórzy utknęli w swoich samochodach w zaspach, a na pomoc dla nich było za późno. Władze Pakistanu wprowadziły w mieście stan klęski żywiołowej i ostrzegają obywateli przed wjazdem do tej części kraju.

Przeczytaj więcej podobnych informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Ulewne deszcze powodują gwałtowne powodzie w Pakistanie. Dziesiątki ofiar, tysiące ludzi bez środków do życia

Burza śnieżna w Pakistanie. Nie żyje 21 osób

W wyniku burzy śnieżnej w północnym Pakistanie zginęło co najmniej 21 osób. Śnieżyca zablokowała ruch na autostradzie, wiodącej do Murree - górskiej miejscowości wypoczynkowej, położonej na północ od stolicy Pakistanu - Islamabadu.

Na pakistańskich drogach utknęło około tysiąca samochodów. Część ofiar śmiertelnych to kierowcy oraz pasażerowie tych pojazdów. Obecnie na miejscu służby prowadzą akcje ratunkowe, a wojsko próbuje oczyścić drogi, aby dotrzeć do osób uwięzionych w samochodach.

Pogoda. W nocy ścisnął mróz, w Bieszczadach "śnieg po kolana"

Premier Pakistanu: Nakazałem dochodzenie i wprowadzenie silnych regulacji, aby zapewnić zapobieganie takim tragediom

Do tragicznej sytuacji w Murree odniósł się premier Pakistanu Imran Khan, który napisał na Twitterze, że jest "zszokowany i zdenerwowany tragiczną śmiercią turystów na drodze do Murree". Polityk podkreślił, że niesamowicie duże opady śniegu oraz pośpiech turystów, którzy przed wyjazdem nie sprawdzili prognoz pogodowych, doprowadziły do tego, że region nie był przygotowany na zaistniałą sytuację. "Nakazałem dochodzenie i wprowadzenie silnych regulacji, aby zapewnić zapobieganie takim tragediom" - podkreślił Imran Khan.

Najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. "Na litość boską"