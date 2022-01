Węgry. Psom odtworzono fragmenty "Małego Księcia". Naukowcy: Okazało się, że potrafią odróżniać języki

Jak podaje Reuters, badania prowadziła Laura V. Cuaya z Eotvos Lorand University w Budapeszcie (Węgry), która kilka lat temu przeprowadziła się do miasta z Meksyku wraz ze swoim psem o imieniu Kun-kun. - Zastanawiałam się, czy Kun-kun zauważył, że ludzie w Budapeszcie mówią innym językiem, węgierskim - powiedziała naukowczyni.

Węgry. Przełomowe badanie naukowców. Psy potrafią odróżnić języki

Z wyjaśnień Reutersa wynika, że badanie polegało na tym, że 18 psów, w tym Kun-kun, leżało bez ruchu, podczas gdy wykonywano im badanie rezonansem magnetycznym. Wcześniej zwierzęta słyszały od swoich właścicieli wyłącznie jeden język - hiszpański bądź węgierski. Okazało się, że wzory reakcji mózgowej na oba języki w korze słuchowej psów były odmienne, co wskazuje na to, że psy posiadają umiejętność rozróżniania języków. Co więcej, im starszy był pies, tym łatwiej jego mózg odróżniał dwa języki.

Psi behawiorysta: Wiele osób zakłada, że psy po prostu słyszą bełkot

- Po raz pierwszy wykazaliśmy, że mózg nieludzki potrafi rozróżniać język - podsumowała naukowczyni Cuaya, cytowana przez "Scientific American", najstarszy amerykański miesięcznik popularnonaukowy. Jak dodaje, psy są zwierzętami wyjątkowymi, chętnymi do współpracy. - Wspaniałą rzeczą w psach jest to, że chcą współpracować. Chcą nas zrozumieć - dodaje.

- To naprawdę wspaniałe nowe badanie percepcji mowy psa - mówi behawiorysta zwierząt Holly Root-Gutteridge z University of Lincoln w Anglii, który nie był zaangażowany w przeprowadzone na psach badania. - Wiele osób po prostu zakłada, że kiedy mówimy, psy po prostu słyszą "bla bla bla" - dodaje i zaznacza, że od teraz wiadomo, że potrafią wychwytać rytm ludzkiej mowy i dzięki temu odróżniać od siebie języki.