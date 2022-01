Kazachstan. Rozkaz prezydenta: strzelać do demonstrantów bez ostrzeżenia

Zobacz wideo Dziennikarze z Kabulu zatrzymani i pobici przez talibów. Relacjonowali protest w obronie praw kobiet

Kasym-Żomart Tokajew podkreślił w wyemitowanym w piątek telewizyjnym orędziu, że stopniowo będzie zdejmował ograniczenia wprowadzone wraz z ogłoszeniem stanu wyjątkowego. Dodał też, że "słyszy żądania" demonstrantów. Jednocześnie zapowiedział jednak, że nie będzie prowadził "żadnych negocjacji z terrorystami" i przekazał, że wydał rozkaz strzelania do każdego, kto stawi opór i nie złoży broni. Jak podaje BBC, polityk podczas przemówienia "upoważnił też funkcjonariuszy do strzelania bez ostrzeżenia". - Kto się nie podda, ten zostanie zlikwidowany - mówił.

Wezwał też siły porządkowe do zdecydowanego przeciwstawiania się aktom wandalizmu.

Kazachstan. Nocne strzały. Wokół Ałmaty utworzono łańcuch posterunków

Żołnierze mają strzelać bez ostrzeżenia

Tokajew przekonywał, że na jego kraj napadli terroryści i oświadczył, że co najmniej 20 tysięcy uzbrojonych "bandytów" działało w mieście Ałmaty. Nie wskazał jednak, kto konkretnie, jego zdaniem, przygotowywał terrorystów do działań w Kazachstanie. Stwierdził jedynie, że był to "wspólny punkt dowodzenia". Prezydent Kazachstanu dodał, że terroryści nie złożyli broni i dlatego trwa wojskowa operacja przeciwko nim. Jak dodał, "siły pokojowe" z innych krajów przybyły na jego prośbę do kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo. Tokajew "specjalne podziękowania" za wysłanie wojsk złożył Władimirowi Putinowi - podaje BBC.

Niezależni komentatorzy z Rosji i Kazachstanu podkreślają jednak, że protesty wybuchły spontanicznie. Ich podłożem jest trudna sytuacja socjalna oraz zmęczenie społeczeństwa rządami grupy osób związanych z byłym prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem.

Kazachstan. Funkcjonariusze strzelali do demonstrantów, jest wielu zabitych

Cały czas słychać strzały

Władze Kazachstanu informują, że sytuacja w kraju się już stabilizuje. Jednak agencja Reutera donosi, że w piątek rano jej korespondenci zobaczyli ściągających na główny plac Ałmaty żołnierzy i opancerzone wozy wojskowe. "Dzień wcześniej żołnierze strzelali do protestujących" - wskazano i dodano, że kilka metrów od placu korespondenci natrafili m.in. na zwłoki w mocno uszkodzonym samochodzie cywilnym. Z informacji kanału telewizyjny Mir-24, która powołują się na świadków, na placu w Ałmaty wciąż "dochodzi do starć".

BBC także informuje, że w piątkowy poranek w pobliżu głównego planu Ałamty wciąż słychać było strzały.

Zamieszki w Kazachstanie wybuchły pięć dni temu po ogłoszeniu przez rząd podwyżek cen paliw. W kilku największych miastach tysiące demonstrantów wyszły na ulice. Zażądali też odsunięcia od władzy osób związanych z byłym prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem. Urzędujący prezydent Kasym-Żomart Tokajew zdymisjonował rząd, odwołał Nursułtana Nazarbajewa ze stanowiska szefa Rady Bezpieczeństwa, ale protesty nie ustały. W środę protestujący demolowali budynki rządowe, redakcje państwowych mediów i biura lokalnych administracji. W całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Siły ODKB skierowane do Kazachstanu. Łukaszenka wysyła "bratnią pomoc"