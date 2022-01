Malta. Nowe informacje ws. morderstwa 29-letniej Polki. Podejrzany nękał wcześniej inne kobiety

Ciało 29-letniej Polski zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia na promenadzie w Silemie w niedzielę 2 stycznia około godziny 6:20. Miejsce to jest często odwiedzane przez biegaczy i spacerowiczów.

U Polki stwierdzono uraz głowy - od początku podejrzewano morderstwo. Jak relacjonowała policja, ciało pozbawione było części ubrań, co wskazywało również na motyw seksualny. Te przypuszczenia potwierdziła późniejsza sekcja zwłok. Dziennik "Times of Malta" przekazał, że wykazała ona, iż Polka została zgwałcona, a następnie uduszona. W sprawie zatrzymano podejrzanego - 20-letniego mężczyznę.

Malta. Kolejne informacje ws. zabójstwa 29-letniej Polki

Teraz w sprawie pojawiają się nowe informacje. Jak podaje "Times of Malta", podczas przesłuchania podejrzany o zabójstwo 29-letniej Polki twierdził, że początkowo był przekonany, że "wykonuje dzieło Boże". Później jednak, na moment przed atakiem, miał usłyszeć głos samego diabła. Z informacji gazety wynika, że funkcjonariusze policji podczas przesłuchania wezwali lekarza, gdyż mieli wątpliwości co do stanu psychicznego podejrzanego. Po rozmowie z lekarzem został skierowany do szpitala psychiatrycznego, gdzie ma przejść specjalistyczne badania. Śledczy twierdzą, że mężczyzna nie znał wcześniej swojej ofiary.

Z informacji "Times of Malta" wynika, że w przeszłości mężczyzna również dopuszczał się karalnych czynów. Jeden z jego byłych przyjaciół w rozmowie z maltańską gazetą poinformował, że 20-latek przebywał na zwolnieniu warunkowym za drobne przestępstwo popełnione dwa lata temu. W przeszłości miał również problem z narkotykami, urojeniami i borykał się z paranoicznymi zachowaniami.

Lokalnym dziennikarzom udało się zdobyć screeny wiadomości, z których wynikało, że mężczyzna nękał wcześniej inne kobiety i namawiał je do odbycia stosunków seksualnych.

Śmierć Polki na Malcie. Rodzina 29-latki dowiedziała się o jej śmierci z Internetu

O śmierci 29-letniej Pauliny D. jako pierwsza dowiedziała się jej siostra. - Znalazła w internecie informację o śmierci siostry i zadzwoniła do nas w środku nocy. Powiedziała, że "bardzo jej przykro, ale nasza Paulina została zamordowana" - relacjonowała matka 29-latki w rozmowie z "Faktem". Oficjalnie o śmierci córki zostali poinformowani dopiero dzień po tragedii, gdy do ich drzwi zapukali policjanci.

Malta. Ciało 29-latki Polki odnalezione przy promenadzie

Przyjaciele zamordowanej Pauliny rozpoczęli zbiórkę, która ma pokryć koszty przewozu ciała do Polski oraz pogrzebu. "Jej rodzina potrzebuje naszego wsparcia, aby mogła skupić się na żałobie po stracie ukochanej osoby. Będą potrzebować funduszy na przetransportowanie ciała, pokrycie spraw sądowych i kosztów prawnych, aby sprawa dobiegła końca" - pisze przyjaciółka 29-latki, która jest założycielką zbiórki na GoGetFunding. Obecnie udało się zebrać 34 tys. euro z oczekiwanych 20 tys. euro.