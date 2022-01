Hiszpania. "Pierwsze porwanie dzieci z powodu szczepień". Matka zatrzymana po dwóch miesiącach

Doszło do pierwszego w Hiszpanii "porwania dzieci z powodu szczepień" - ogłosił dziennik "El Mundo". Mieszkanka Andaluzji, by uniknąć konieczności szczepień swoich dzieci przeciwko COVID-19, uciekła z nimi do Portugalii. Matka została zatrzymana przez żandarmerię dopiero po dwóch miesiącach.

