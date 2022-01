Zobacz wideo Łatuszka: Wojsko białoruskie pracuje z armią rosyjską na terenie Białorusi

List Emila C. do ministra obrony Mariusza Błaszczaka opublikował Dmitrij Beliakow - dyrektor pozarządowej organizacji Centrum Systemowa Ochrona Prawna, silnie powiązanej z białoruskimi władzami. Jak zwraca uwagę Onet, dezerter jako adres zwrotny podał miejsce, w którym ta organizacja jest zarejestrowana.

"Prawnicy i adwokaci naszego Centrum towarzyszą apelowi Emila do kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej RP i zwracają uwagę, że C., w przypadku niewypłacenia mu pensji będzie zmuszony odwołać się do sądu w Warszawie" - napisał na Facebooku Beliakow.

Emil C. napisał list do Mariusza Błaszczaka

List, w którym zawarto przekaz białoruskiego reżimu, datowany jest na 5 stycznia 2022 r. Emil C. pisze w nim:

Temat: moje wynagrodzenie za grudzień 2021 i styczeń 2022, przedłużenie umowy o pracę.

Szanowny Panie Ministrze, 16 grudnia 2021 musiałem uciekać na Białoruś, bo władze Straży Granicznej wydawały mi rozkazy mordowania Arabów. Dlatego musiałem uciekać. Teraz jestem bezpieczny.

Proszę o wypłatę pensji za grudzień 2021 r. oraz za styczeń 2022 r. na konto:

Nazwa: Centrum 'systemowa ochrona prawna'

Adres: Office 518 Vulitsa Meleża, Mińsk, Białoruś

[Tu Emil C. podaje dokładne dane - red.]

Nie pracowałem w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r., bo Straż Graniczna wydawała mi nielegalne rozkazy mordowania niewinnych ludzi. W ten sposób zostałem zmuszony do niepracy przez samo Ministerstwo Obrony. Dlatego proszę o wypłatę mojej pensji

Informuję również, że chcę przedłużyć umowę o pracę. Wrócę do pracy, gdy tylko prokurator w Hadze uwięzi wszystkich przestępców wojskowych, którzy kazali mi mordować Arabów. Proszę o przesłanie nowej umowy na mój nowy adres

[Emil C. podaje adres CSOP - red.]".

Dezerter Emil C. poszukiwany listem gończym. Grozi mu 10 lat za kratami

Polski żołnierz uciekł na Białoruś. Kim jest Emil C.?

Emil C. był zawodowym żołnierzem. 16 grudnia 2021 r., w trakcie służby na polsko-białoruskiej granicy, zdezerterował z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i uciekł na Białoruś. Przez kilka godzin MON nie potwierdzało informacji o jego ucieczce, a twierdziło jedynie, "że jest on zaginiony". Na Białorusi C. udzielił wielu wywiadów, w których oskarżał polskich żołnierzy o bezprawne działania przy ochronie granicy i brutalne traktowanie uchodźców. Mężczyzna był wcześniej karany za znęcanie się nad matką. Zatrzymano go także za jazdę po pijanemu i pod wpływem narkotyków. Za dezercję grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

