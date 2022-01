Brazylia. Jair Bolsonaro został wypisany ze szpitala. To kolejna hospitalizacja prezydenta

"Jestem zwolniony [ze szpitala - red.]. Dziękuję wszystkim" - napisał na Twitterze Bolsonaro. I dodał: "wszystko mogę przez Tego, który mnie umacnia". Prezydent Brazylii post opatrzył zdjęciem z personelem medycznym, który doglądał polityka, od kiedy trafił do szpitala.

Prezydent Brazylii trafił do szpitala z powodu niedrożności jelit

Jair Bolsonaro podczas wakacji w południowym stanie Santa Catarina zaczął odczuwać silne bóle brzucha. W poniedziałek rano trafił do szpitala Vila Nova Star w Sao Paulo - podaje "The Guardian".

"Jest w stabilnym stanie, przechodzi leczenie i zostanie poddany ponownej ocenie przez zespół doktora Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. W tej chwili nie ma prognozy, że wyjdzie ze szpitala" - napisano w poniedziałek w oświadczeniu szpitala. Lekarze nie wykluczali, że prezydenta czeka operacja. Z kolei we wtorkowym komunikacie medycy poinformowali, że przewód pokarmowy prezydenta wykazuje oznaki powrotu do zdrowia. Zaczął radzić sobie z płynną dietą.

Jair Bolsonaro został dźgnięty nożem podczas kampanii prezydenckiej

Prezydent Brazylii we wrześniu 2018 roku podczas kampanii prezydenckiej został dźgnięty nożem przez mężczyznę cierpiącego na zaburzenia psychiczne. Jair Bolsonaro z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, miał przebite płuco, uszkodzoną wątrobę oraz część jelita, stracił dużo krwi. Polityk po tym incydencie przeszedł szereg operacji, po których wrócił do zdrowia, jednak w lipcu ubiegłego roku trafił do szpitala Vila Nova Star. Bolsonaro skarżył się wówczas na trudności z mówieniem oraz uporczywą czkawkę.

- Przepraszam wszystkich, którzy mnie słuchają, od pięciu dni mam czkawkę - mówił 7 lipca 2021 roku podczas wywiadu radiowego. Prezydent Bolsonaro sądził wówczas, że nieprzyjemna dolegliwość mogła zostać wywołana lekami, które przyjmował po zabiegu stomatologicznym.

