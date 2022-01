Malta. Nowe informacje ws. morderstwa 29-letniej Polki. Są wyniki sekcji zwłok

Ciało 29-letniej Polski zostało znalezione przez przypadkowego przechodnia na promenadzie w Silemie w niedzielę około godziny 6:20. Miejsce to jest często odwiedzane przez biegaczy i spacerowiczów.

U kobiety stwierdzono uraz głowy, co m.in. dało podstawy do tego, by podejrzewać, że została zamordowana. Ze względu na to, że ciało pozbawione było części ubrań, policja podejrzewała również motyw seksualny,

Jak potwierdził dziennik "Times of Malta", sekcja zwłok wykazała, że Polka została zgwałcona, a następnie uduszona.

Malta. Morderstwo 29-letniej Polki

W sprawie zatrzymano podejrzanego 20-letniego mężczyznę. Obecnie przebywa on w placówce zajmującej się zdrowiem psychicznym. Mężczyzna miał powiedzieć śledczym, że w nocy, w której doszło do morderstwa, miał przemówić do niego diabeł. 20-latek nie usłyszał na razie żadnych zarzutów.

Malta. Ciało 29-latki Polki odnalezione przy promenadzie

Z medialnych doniesień wynika, że mężczyzna, jeszcze jako nastolatek, miał wysyłać kobietom niechciane wiadomości o tematyce seksualnej.

We wtorek wieczorem w pobliżu miejsca, w którym znaleziono ciało Polki, zgromadziły się setki osób. Na miejscu pojawił się m.in. premier Malty Robert Abela. Bliscy zorganizowali internetową zbiórkę na transport ciała kobiety do Polski. Z zakładanych 20 tys. euro zebrano już ponad 30 tys.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>